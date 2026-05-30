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IGNOU ने प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करने की लास्ट डेट बढ़ाई, छात्रों को राहत

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) में शामिल होने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. विश्वविद्यालय ने फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन और इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है. अब छात्र अपनी रिपोर्ट 15 जून 2026 तक जमा कर सकेंगे.

15 जून तक जमा कर सकेंगे रिपोर्ट

IGNOU द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है. पहले निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए अब छात्रों को अतिरिक्त समय दिया गया है, जिससे वह अपनी प्रोजेक्ट और रिपोर्ट समय पर जमा कर सकें. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन कार्यक्रमों दोनों के छात्रों पर लागू होगा.

इन कार्यक्रमों के छात्रों को मिलेगा लाभ

यह निर्णय विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जरूरी है जो जून 2026 टर्म एंड परीक्षा के लिए अपने प्रोजेक्ट कार्य पूरा करने में लगे हुए हैं. अधिसूचना के अनुसार, यह समय-विस्तार ODL कार्यक्रमों के छात्र, ऑनलाइन कार्यक्रमों के छात्र, GOAL कार्यक्रम के छात्र, EVBB कार्यक्रम के छात्रों पर लागू किया गया है. इन सभी छात्रों को अब अपनी फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन और इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा.



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