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IGNOU Admission 2026: जुलाई सेशन में एडमिशन की बढ़ी डेट, अब 31 अगस्त तक करें अप्लाई

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2026 सत्र के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है. विश्वविद्यालय ने नए प्रवेश और ऑनलाइन री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है. यह फैसला ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन मोड में संचालित सभी कार्यक्रमों के लिए लागू होगा. ऐसे विद्यार्थी जो अब तक नए दाखिले या अगले सेमेस्टर/वर्ष के लिए री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, वह अब 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों को आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानी से भरने और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में जुलाई 2026 सत्र के लिए नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी IGNOU के ODL Admission Portal ignouadmission.samarth.edu.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. विद्यार्थियों को सलाह है कि आवेदन शुरू करने से पहले संबंधित कार्यक्रम की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी जांच लें. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुल्क भुगतान और आवेदन से जुड़ी जानकारी को भी सुरक्षित रखना जरूरी है.

ऑनलाइन प्रोग्राम्स में भी दाखिले की तारीख बढ़ी

ऑनलाइन मोड में संचालित कार्यक्रमों के लिए भी नए प्रवेश की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है. ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.