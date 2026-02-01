ETV Bharat / state

IGNOU के ODL और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन

IGNOU ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.

IGNOU ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश
IGNOU ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है. विश्वविद्यालय ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब छात्र 15 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.

दाखिले की तारीख बढ़ने से छात्रों को राहत

IGNOU की ओर से दाखिले की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला उन हजारों छात्रों के लिए फायदेमंद है, जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे. खासतौर पर कामकाजी युवा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले अभ्यर्थियों को अब अतिरिक्त समय मिल गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और पूरी तरह ऑनलाइन कार्यक्रमों में दाखिला दिया जा रहा है. ODL प्रोग्राम में एडमिशन के लिए छात्र ignouadmission.samarth.edu.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए अलग से ignouiop.samarth.edu.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. दोनों ही पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है.

कई पाठ्यक्रमों में मिलेगा दाखिला:

IGNOU के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश दिया जा रहा है. शिक्षा के साथ नौकरी या अन्य जिम्मेदारियां निभाने वाले छात्रों के लिए यह विश्वविद्यालय एक बेहतर विकल्प माना जाता है. दाखिले के दौरान छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होती है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि आवेदन से पहले संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता और दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें.

क्यों खास है इग्नू का सिस्टम:

IGNOU अपने लचीले शिक्षा मॉडल, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और डिजिटल सपोर्ट के लिए जाना जाता है. यहां पढ़ाई करने वाले छात्रों को समय और स्थान की आजादी मिलती है, जिससे वह अपने करियर को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERS
ADMISSION FOR ODL PROGRAMS
ADMISSION DATE EXTENDED IGNOU
ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मे प्रवेश
IGNOU ADMISSION DATE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.