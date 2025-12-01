ETV Bharat / state

IGNOU में जनवरी 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 जनवरी है आखिरी तारीख

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाले छात्रों के लिए जनवरी 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की.

IGNOU में जनवरी 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन शुरू
IGNOU में जनवरी 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 1, 2025 at 1:52 PM IST

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय ने 1 दिसंबर 2025 से सभी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए री-रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया है. ऐसे सभी विद्यार्थी, जो वर्तमान में इग्नू के किसी भी कार्यक्रम में अध्ययनरत हैं और अगले सेमेस्टर या अगले वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं, वह निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने इस बार री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की है.

आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर सकेंगे फॉर्म: छात्र री-रजिस्ट्रेशन के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन विवरण के माध्यम से पोर्टल खोल सकते हैं. इसके बाद उन्हें अपने प्रोग्राम के अनुसार विषयों का चयन कर शुल्क जमा करना होगा. शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से किया जा सकता है. भुगतान सफल होने पर छात्रों को एक कन्फर्मेशन मैसेज और रसीद मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है.

पोर्टल को अधिक सुगम और तेज बनाया गया: इस बार इग्नू ने छात्रों की सुविधा के लिए पोर्टल को अधिक सुगम और तेज बना दिया है ताकि अधिक ट्रैफिक होने पर भी वेबसाइट सुचारू रूप से चलती रहे. साथ ही विश्वविद्यालय ने सभी क्षेत्रीय केंद्रों को निर्देश दिया है कि वह छात्रों को री-रजिस्ट्रेशन से संबंधित पूरी मदद उपलब्ध कराएं.

री-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया केवल पुराने छात्रों के लिए : विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि री-रजिस्ट्रेशन का अर्थ है कि छात्र जिस कोर्स में पहले से दाखिल हैं, उसी को आगे जारी रखने के लिए अपनी सीट कंफर्म करें. यह प्रक्रिया केवल पुराने छात्रों के लिए होती है. नए छात्रों को इसके लिए आवेदन नहीं करना पड़ता. इग्नू हर सत्र में लाखों छात्रों को यह सुविधा देता है, ताकि वह बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.

इग्नू ने छात्रों से की अपील: विश्वविद्यालय प्रशासन ने इग्नू ने छात्रों से अपील की है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द री-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें. यह कदम न केवल समय बचाएगा बल्कि तकनीकी दिक्कतों से बचने में भी मदद करेगा.


