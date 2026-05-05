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IGNOU Assignment Date 2026: असाइनमेंट जमा करने की नई तारीख 31 मई, छात्रों को बड़ी राहत

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2026 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी

Ignou Assignment Submission Deadline extended
IGNOU ने असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 5, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जून 2026 टर्म एंड एग्जाम (TEE) के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है. इस फैसले से लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जो समय पर अपने असाइनमेंट पूरे नहीं कर पा रहे थे. IGNOU के छात्र मूल्यांकन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के छात्रों के लिए असाइनमेंट जमा करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया गया है.

इग्नू (IGNOU) जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन 1 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी. इसके लिए परीक्षा फॉर्म इग्‍नू समर्थ पोर्टल से भरे जा सकते हैं. असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तक बढ़ा दी गई है, जो थ्योरी परीक्षा में बैठने के लिए अनिवार्य है. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी.

31 मई तक जमा कर सकेंगे असाइनमेंट

विश्वविद्यालय के इस निर्णय से उन छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो विभिन्न कारणों से समय पर असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए थे. अब उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया है. यह सभी संबंधित कोर्सेज के साथ GOAL और EVBB प्रोग्राम को भी शामिल किया गया हैं. छात्र अपने असाइनमेंट को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों माध्यमों से जमा कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने दोनों विकल्पों को मान्यता दी है.

जून 2026 TEE के लिए जरूरी प्रक्रिया

असाइनमेंट जमा करना टर्म एंड एग्जाम (TEE) में बैठने के लिए जरूरी होता है. बिना असाइनमेंट जमा किए छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकते. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते असाइनमेंट जमा कर दें. वेबसाइट पर भी उपलब्ध जानकारीIGNOU की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस नोटिफिकेशन को अपलोड किया गया है, जहां छात्र पूरी जानकारी ले सकते हैं.

जान लें जरूरी बातें

- परीक्षा 1 जून 2026 से शुरू होकर 15 जुलाई 2026 तक चलेगी

- परीक्षा फॉर्म पोर्टल के जर‍िए ऑनलाइन जमा करें

- असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है

- परीक्षा पैटर्न थ्योरी पेपर्स में 70% वेटेज और असाइनमेंट में 30% वेटेज होता है

- थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग-अलग न्यूनतम 40% अंक चाहिए

- जनवरी 2023 सत्र से प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए भी अलग से फीस लगती है.

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