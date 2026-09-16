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IGNOU Admission 2026: इग्नू ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, इन 10 कोर्सेज में 30 सितंबर तक लें दाखिला

मेरठ : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए नए दाखिलों और ऑनलाइन पुनः पंजीकरण (Re-registration) की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. छात्र अब 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. ऐसे छात्र जो इग्नू में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह शानदार मौका है. इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

दरअसल, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र नोएडा के अंतर्गत मेरठ कॉलेज स्थित अधिकृत अध्ययन केंद्र में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन चल रहे हैं, जहां छात्र ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. अध्ययन केंद्र के समन्वयक एवं मीडिया प्रभारी प्रोफेसर चंद्रशेखर भारद्वाज ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अभी तक किसी कारणवश कहीं भी प्रवेश नहीं मिल पाया है, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है.

प्रोफेसर चंद्रशेखर भारद्वाज ने कहा कि स्टूडेंट्स अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. इग्नू की डिग्री देश-विदेश में मान्य है. उन्होंने बताया कि मेरठ कॉलेज अध्ययन केंद्र पर बीए ऑनर्स, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, एवीएन, बीसीए, एमसीए समेत लगभग 10 विषयों में एमएससी सहित अनेक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं.