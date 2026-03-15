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राष्ट्रपति के कार्यक्रमों की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण, सीएम विष्णु देव साय का पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना

सीएम साय ने इसे संवैधानिक परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए इसे गंभीर विषय बताया.

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राष्ट्रपति के कार्यक्रमों की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 15, 2026 at 3:59 PM IST

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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रमों को लेकर राज्य सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति के कार्यक्रमों की अनदेखी करना बेहद दुखद और निंदनीय है. सीएम साय ने इसे संवैधानिक परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए इसे गंभीर विषय बताया.

राष्ट्रपति पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद: साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक पद है, यह पूरे देश की गरिमा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है. ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति के कार्यक्रमों का सम्मान करना सभी राज्य सरकारों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है.

राष्ट्रपति के कार्यक्रमों की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण (ETV Bharat)



पश्चिम बंगाल की सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रमों के प्रति जिस तरह की अवहेलना की खबरें सामने आई हैं, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यह न केवल संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है बल्कि देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है.



लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन जरूरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि लोकतंत्र में सभी संवैधानिक पदों का सम्मान और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है. किसी भी राज्य सरकार को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनी रहे.

दरअसल, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान कुछ कार्यक्रमों में राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित उपस्थिति और समन्वय को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था. इस मुद्दे को लेकर कई भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार की कड़ी आलोचना की थी. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने की बात कही है.

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