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पुरानी किताबों के सहारे इग्नाइट स्कूल, सिलेबस बदला लेकिन नहीं पहुंची नई किताबें

खैरागढ़ : छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर उन्हें आधुनिक बनाने के लिए इग्नाइट स्कूलों की शुरुआत की गई है. इन स्कूलों में आधुनिक शिक्षा और सीबीएसई पैटर्न जैसी व्यवस्था होने के दावे किए गए हैं. लेकिन खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की इग्नाइट स्कूलों से जो तस्वीर सामने आई है वो दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है.

दो माह बाद भी नहीं पहुंची किताबें

शैक्षणिक सत्र शुरू हुए करीब दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को अब तक नई पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं.बच्चे पुरानी और फटी किताबों के सहारे अपना कोर्स पूरा करने में जुटे हैं.सबसे बड़ी चिंता आठवीं कक्षा को लेकर है, जहां पाठ्यक्रम में बदलाव हो चुका है. फिर भी नए सिलेबस की किताबें अब तक बच्चों तक नहीं पहुंची हैं. ऐसे में जब त्रैमासिक परीक्षा नजदीक है,बच्चों को कोर्स पूरा करने का डर सता रहा है.

पुरानी किताबों के सहारे इग्नाइट स्कूल (Etv Bharat)

फटी पुरानी किताबों से पढ़ रहे बच्चे

बच्चों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू हुए करीब दो महीने गुजर चुके हैं. पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को नई पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं. शिक्षकों के मुताबिक पहली से सातवीं तक के बच्चों को फिलहाल पुरानी किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है. छोटे बच्चों की परेशानी और भी ज्यादा है. यानी जिस उम्र में बच्चों को नई किताबों के साथ पढ़ाई में रुचि पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए, वहां उन्हें पुरानी किताबों के सहारे आगे बढ़ना पड़ रहा है.



