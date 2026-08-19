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पुरानी किताबों के सहारे इग्नाइट स्कूल, सिलेबस बदला लेकिन नहीं पहुंची नई किताबें

इग्नाइट स्कूलों में अब तक किताबें नहीं पहुंची है.ऐसे में छात्रों पर परीक्षा से पहले सिलेबस पूरा करने का दबाव है.

Ignite School relies on old books
पुरानी किताबों के सहारे इग्नाइट स्कूल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 5:54 PM IST

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खैरागढ़ : छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर उन्हें आधुनिक बनाने के लिए इग्नाइट स्कूलों की शुरुआत की गई है. इन स्कूलों में आधुनिक शिक्षा और सीबीएसई पैटर्न जैसी व्यवस्था होने के दावे किए गए हैं. लेकिन खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की इग्नाइट स्कूलों से जो तस्वीर सामने आई है वो दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है.

दो माह बाद भी नहीं पहुंची किताबें

शैक्षणिक सत्र शुरू हुए करीब दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को अब तक नई पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं.बच्चे पुरानी और फटी किताबों के सहारे अपना कोर्स पूरा करने में जुटे हैं.सबसे बड़ी चिंता आठवीं कक्षा को लेकर है, जहां पाठ्यक्रम में बदलाव हो चुका है. फिर भी नए सिलेबस की किताबें अब तक बच्चों तक नहीं पहुंची हैं. ऐसे में जब त्रैमासिक परीक्षा नजदीक है,बच्चों को कोर्स पूरा करने का डर सता रहा है.

पुरानी किताबों के सहारे इग्नाइट स्कूल (Etv Bharat)

फटी पुरानी किताबों से पढ़ रहे बच्चे
बच्चों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू हुए करीब दो महीने गुजर चुके हैं. पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को नई पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं. शिक्षकों के मुताबिक पहली से सातवीं तक के बच्चों को फिलहाल पुरानी किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है. छोटे बच्चों की परेशानी और भी ज्यादा है. यानी जिस उम्र में बच्चों को नई किताबों के साथ पढ़ाई में रुचि पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए, वहां उन्हें पुरानी किताबों के सहारे आगे बढ़ना पड़ रहा है.

सिलेबस बदला फिर भी पुरानी किताब

सबसे बड़ा सवाल आठवीं कक्षा को लेकर है.आठवीं का पाठ्यक्रम बदल चुका है, लेकिन नए पाठ्यक्रम की किताबें अब तक उपलब्ध नहीं हैं.शिक्षकों के मुताबिक पिछले साल भी नए पाठ्यक्रम की किताबें समय पर नहीं पहुंची थीं.ऐसे में पुराने पैटर्न के आधार पर पढ़ाई और परीक्षा करानी पड़ी. इस बार भी स्थिति में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है.किताबें नहीं मिलने के कारण शिक्षक अपने स्तर पर अतिरिक्त सामग्री जुटाकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल साव का कहना है कि प्रदेश की इग्नाइट शालाओं के लिए शासन स्तर से अब तक किताबों का आबंटन नहीं हुआ है.

फिलहाल शिक्षकों को पुरानी किताबों से पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं.शासन से किताबों का आबंटन मिलते ही उनका वितरण विद्यार्थियों के बीच कर दिया जाएगा- मुकुल साव, जिला शिक्षा अधिकारी

कुल मिलाकर इग्नाइट स्कूलों की तस्वीरें साफ है. इन स्कूलों में आधुनिक शिक्षा का मॉडल लागू करने की तैयारी तो है, लेकिन पाठ्यपुस्तकों के मोर्चे पर व्यवस्था अभी पुराने संसाधनों के भरोसे है.अब समस्या ये है कि जिन स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची वहां सितंबर माह में तिमाही परीक्षाएं होंगी.इनमें वो भी कक्षाएं शामिल हैं जिनका पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है.ऐसे में अब गिनती के दिनों में किताबें बट भी जाए तो भी छात्र तैयारी कैसे करेंगे,ये बड़ा सवाल है.

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पहली बार स्कूलों में एक साथ परीक्षा, इधर देर से मिली किताबों के कारण कोर्स अधूरा, शिक्षक और छात्रों पर दबाव

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