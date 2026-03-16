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झंकार फेस्ट में दिखी इग्नाइट हैकाथॉन की चमक, पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तकनीक और नवाचार से दिखाया दम

कला, अभिव्यक्ति और रचनात्मकता को मिला मंच: रविवार दोपहर 12 बजे पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और ओपन माइक जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता कमेटी रूम में आयोजित हुई, जबकि ओपन माइक कार्यक्रम स्टूडेंट सेंटर में रखा गया. इस दौरान छात्रों ने कविता, संगीत और अपने विचारों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को सामने रखा. दोपहर 2 बजे आयोजित आर्ट थेरेपी सेशन में छात्रों ने पेंटिंग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया.

दिनभर चले विविध कार्यक्रम: 15 मार्च को झंकार फेस्ट के तहत पूरे दिन कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं. कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8:30 बजे यूआईएलएस में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट से हुई, जहां छात्रों ने संसद की कार्यवाही की तर्ज पर विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी. इसके बाद सुबह 10 बजे पोस्टर पेपर प्रेजेंटेशन और ‘इग्नाइट हैकाथॉन’ जैसे तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट और इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुत किए.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित झंकार फेस्ट के दौरान ‘इग्नाइट हैकाथॉन’ ने छात्रों को अपनी तकनीकी प्रतिभा और रचनात्मक सोच दिखाने का शानदार मंच प्रदान किया. यह आयोजन छात्रों के लिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट इवेंट के रूप में आयोजित किया गया, जहां युवाओं को अपने नए विचारों पर काम करने और तकनीकी समाधान तैयार करने का अवसर मिला. पूरे कार्यक्रम के दौरान कैंपस में उत्साह और रचनात्मक ऊर्जा का माहौल देखने को मिला.

हैकाथॉन में छात्रों ने बनाए नए प्रोटोटाइप: इग्नाइट हैकाथॉन का आयोजन Astryx Club ने Saviskar के सहयोग से किया. इस प्रतियोगिता में करीब 50 छात्रों ने भाग लिया. प्रतिभागियों ने टीम बनाकर सीमित समय में अपने विचारों पर काम किया और कई तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए नए प्रोटोटाइप तैयार किए. हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नवाचार की दिशा में प्रेरित करना और तकनीक के माध्यम से वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना था.

आयोजन में टीमवर्क की अहम भूमिका: इस कार्यक्रम को सफल बनाने में Astryx Club के लगभग 25 सदस्यों की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आयोजन की योजना से लेकर उसके संचालन तक टीम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया. पूरे दिन छात्र अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने और तकनीकी समाधान विकसित करने में जुटे रहे. आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं.

विशेष मेहमानों ने की छात्रों की सराहना: कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए, जिनमें चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जस्मनप्रीत सिंह बब्बर, पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. वी. पी. वर्मा, यूआईएएमएस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नवीन कुमार और सविस्कार पंजाब के स्टेट कन्वीनर मयंक शेखर मौजूद रहे. अतिथियों ने छात्रों की रचनात्मक सोच और तकनीकी कौशल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को नवाचार और शोध की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं.

रैंप वॉक के साथ हुआ दिन का समापन: झंकार फेस्ट के इस दिन का समापन शाम 7 बजे लॉ ऑडिटोरियम में आयोजित रैंप वॉक के साथ हुआ. इस दौरान छात्रों ने फैशन और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया. पूरे दिन चले विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और कैंपस में उत्सव जैसा माहौल बना रहा. आयोजकों के अनुसार, झंकार फेस्ट छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नए विचारों को सामने लाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है.

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