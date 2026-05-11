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अयोध्या में राम मंदिर के प्राचीन अवशेषों को संरक्षित करने पहुंची IGNCA की टीम, पांडुलिपियों और ताम्रपत्रों का होगा संरक्षण

संग्रहालय में रखे गए अवशेष संरक्षित नहीं थे, जिसके इनका क्षय हो रहा था. इसे संरक्षित करने के लिए प्रयोगशाला को तैयार किया गया है.

पांडुलिपियों और ताम्रपत्रों का होगा संरक्षण.
पांडुलिपियों और ताम्रपत्रों का होगा संरक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 7:31 PM IST

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अयोध्या : राम मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेषों को संरक्षित करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) की विशेष टीम अयोध्या पहुंची है. टीम अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में रखे हुए अवशेषों को संरक्षित करेगी. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संग्रहालय में संरक्षण प्रयोगशाला प्रारंभ किया गया है.

अंतर्राष्ट्रीय श्रीराम कथा संग्रहालय में प्राचीन पुरावशेषों को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और ट्रस्ट ने केंद्र से समझौता किया है. इस प्रयोगशाला का उद्घाटन मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कियाय

संग्रहालय के निदेशक डॉ. संजीव सिंह ने बताया कि संग्रहालय में भी पहले रखे गए अवशेष संरक्षित नहीं थे, जिसके कारण इनका क्षय हो रहा था. अब इसे संरक्षित करने के लिए प्रयोगशाला को तैयार किया गया है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ है.

इसमें अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार विशेषज्ञों को उपलब्ध कराएगा. इस प्रयोगशाला में वैश्विक धरोहरों इस प्रकार से संरक्षित करेंगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे. इसमें किसी भी वस्तु पर पर्यावरण व केमिकल का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा. डॉ. संजीव सिंह ने बताया, पांडुलिपियों के पेपर, ताम्र पत्र, भोज पत्र, लेदर, हाथी के दांत, मेटल, पत्थरों के अवशेष जैसे चीजों को संवर्धन किया जाएगा.

अंतर्राष्ट्रीय श्रीराम कथा संग्रहालय को दिसंबर में श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी है. मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए एक अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है. यह प्रयोगशाला दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से तैयार की गई है.

IGNCA (ndira Gandhi National Centre for the Arts) की ओर से दो अनुभवी विशेषज्ञ अयोध्या में तैनात किए गए हैं, जो अगले तीन वर्षों तक स्थानीय कर्मचारियों को संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे. इस प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर परिसर में मौजूद पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखना है. मंदिर परिसर में बन रही भव्य हनुमान गैलरी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे 30 मई तक पूरा कर लिया जाएगा.

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