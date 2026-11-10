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IGMC शिमला में एक साल में 6.94 लाख मरीजों का हुआ इलाज, रोबोटिक सर्जरी से किए गए 181 ऑपरेशन

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) शिमला में बीते एक साल के दौरान 6.94 लाख से अधिक मरीजों को OPD सेवाएं दी गई हैं. वहीं, करीब 37 हजार मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया गया. आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी और PET स्कैन जैसी सुविधाओं का भी मरीजों को लाभ मिल रहा है. IGMC में 11 मार्च से शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी के तहत अब तक 181 सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं. अस्पताल प्रबंधन ने मंगलवार को एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए ये आंकड़े साझा किए.

IGMC प्रबंधन की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट (एमएस) डॉ. राहुल राव ने अस्पताल की एक साल की उपलब्धियों और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी विंग चामियाना में शिफ्ट होने के बावजूद IGMC में मरीजों को मिलने वाली सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है. अस्पताल में सभी OPD नियमित रूप से चल रही हैं और मरीजों को पहले की तरह उपचार मिल रहा है. उन्होंने बताया कि IGMC प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है. यहां करीब 1100 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. अस्पताल का प्रयास है कि मरीजों को आधुनिक तकनीक के साथ बेहतर और किफायती उपचार उपलब्ध करवाया जाए.