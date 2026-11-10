IGMC शिमला में एक साल में 6.94 लाख मरीजों का हुआ इलाज, रोबोटिक सर्जरी से किए गए 181 ऑपरेशन
अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा तकनीक के विस्तार के तहत रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 5:00 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) शिमला में बीते एक साल के दौरान 6.94 लाख से अधिक मरीजों को OPD सेवाएं दी गई हैं. वहीं, करीब 37 हजार मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया गया. आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी और PET स्कैन जैसी सुविधाओं का भी मरीजों को लाभ मिल रहा है. IGMC में 11 मार्च से शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी के तहत अब तक 181 सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं. अस्पताल प्रबंधन ने मंगलवार को एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए ये आंकड़े साझा किए.
IGMC प्रबंधन की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट (एमएस) डॉ. राहुल राव ने अस्पताल की एक साल की उपलब्धियों और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी विंग चामियाना में शिफ्ट होने के बावजूद IGMC में मरीजों को मिलने वाली सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है. अस्पताल में सभी OPD नियमित रूप से चल रही हैं और मरीजों को पहले की तरह उपचार मिल रहा है. उन्होंने बताया कि IGMC प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है. यहां करीब 1100 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. अस्पताल का प्रयास है कि मरीजों को आधुनिक तकनीक के साथ बेहतर और किफायती उपचार उपलब्ध करवाया जाए.
PET स्कैन से अब तक 750 मरीजों को मिला लाभ
IGMC में अप्रैल महीने में PET स्कैन की सुविधा शुरू की गई थी. इसके बाद से अब तक करीब 750 मरीज इस जांच का लाभ उठा चुके हैं. डॉ. राहुल राव के अनुसार, अस्पताल में PET स्कैन के लिए लगभग 10 हजार रुपये शुल्क लिया जा रहा है. वहीं, निजी अस्पतालों में इसी जांच के लिए मरीजों को करीब 15 हजार से 25 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में सरकारी अस्पताल में यह सुविधा मिलने से मरीजों को कम खर्च में जांच करवाने का विकल्प मिल रहा है.
रोबोटिक सर्जरी से 181 सफल ऑपरेशन
अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा तकनीक के विस्तार के तहत रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की गई है. यह सुविधा 11 मार्च से मरीजों के लिए उपलब्ध है. इसके बाद से अब तक कुल 181 ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं. इनमें जनरल सर्जरी विभाग ने 87, गायनी विभाग ने 75 और प्रोस्थेटिक्स विभाग ने 19 ऑपरेशन किए हैं. रोबोटिक तकनीक की मदद से जटिल सर्जरी की जा रही हैं. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, निजी अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी करवाने पर करीब 3 लाख से 8 लाख रुपये तक खर्च हो सकता है. IGMC में यह सुविधा मिलने से मरीजों को कम खर्च में आधुनिक उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिल रही है.
हिमकेयर योजना से 1.46 लाख से अधिक मरीजों का उपचार
IGMC में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत भी बड़ी संख्या में मरीजों को उपचार मिल रहा है. अस्पताल प्रबंधन की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, हिमकेयर योजना के तहत अब तक 1,46,277 लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया है. इन मरीजों के उपचार पर प्रदेश सरकार की ओर से करीब 312 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
आयुष्मान भारत योजना के तहत 66 हजार से अधिक मरीजों का इलाज
हिमकेयर के अलावा केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत भी IGMC में हजारों मरीजों का उपचार किया गया है. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, इस योजना के अंतर्गत अब तक करीब 66,330 मरीजों को इलाज की सुविधा मिली है. इनके उपचार पर लगभग 125 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. डॉ. राहुल राव ने बताया कि IGMC और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चामियाना मिलकर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार कर मरीजों को बेहतर और किफायती उपचार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होंगे 2415 करोड़, जाईका प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की तैयारी तेज
ये भी पढ़ें: सरकार की चेतावनी के बीच प्राथमिक शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन, 15 नवंबर को धर्मशाला में जुटेंगे 30 हजार शिक्षक