स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा अपग्रेड, IGMC को मिलेगी ये अत्याधुनिक मशीनें, CM सुक्खू ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पद प्राथमिकता के आधार पर भर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 6:18 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी को शीघ्र 256-स्लाइस अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी जांच सेवाओं में शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मरीजों को समय पर जांच और उपचार मिल सके.
मरीजों को समय पर मिले जांच की सुविधा
मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी और चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निदान विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक मशीनें और आवश्यक तकनीकी स्टाफ उपलब्ध करवा रही है. अब विभागों को बेहतर समन्वय के साथ ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे मरीजों को बिना देरी के जांच सुविधा मिल सके. बैठक के दौरान आईजीएमसी के चिकित्सकों ने 256-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की मांग रखी. इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द मशीन उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया. यह अत्याधुनिक मशीन पहले की तुलना में अधिक सटीक और तेज जांच करने में सक्षम होगी, जिससे गंभीर मरीजों के उपचार में भी तेजी आएगी.
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बड़ा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पद प्राथमिकता के आधार पर भर रही है. सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को बेहतर इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं हिमाचल में ही उपलब्ध हों. उन्होंने कह कि कि सरकार ने एम्स, नई दिल्ली के स्तर के आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. ये मशीनें केवल मेडिकल कॉलेजों में ही नहीं, बल्कि जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों और अन्य सरकारी अस्पतालों में भी स्थापित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल कैबिनेट में होगा फेरबदल! कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के बयान से बढ़ी हलचल
ये भी पढ़ें: हिमाचल में डीए देने की तैयारी, 700 करोड़ का लोन ले रही सुक्खू सरकार, जानिए कब आएगा खजाने में पैसा?