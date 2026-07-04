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स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा अपग्रेड, IGMC को मिलेगी ये अत्याधुनिक मशीनें, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी को शीघ्र 256-स्लाइस अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी जांच सेवाओं में शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मरीजों को समय पर जांच और उपचार मिल सके.

मरीजों को समय पर मिले जांच की सुविधा

मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी और चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निदान विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक मशीनें और आवश्यक तकनीकी स्टाफ उपलब्ध करवा रही है. अब विभागों को बेहतर समन्वय के साथ ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे मरीजों को बिना देरी के जांच सुविधा मिल सके. बैठक के दौरान आईजीएमसी के चिकित्सकों ने 256-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की मांग रखी. इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द मशीन उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया. यह अत्याधुनिक मशीन पहले की तुलना में अधिक सटीक और तेज जांच करने में सक्षम होगी, जिससे गंभीर मरीजों के उपचार में भी तेजी आएगी.