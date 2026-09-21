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आईजीएमसी के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में स्टाफ की भारी कमी, 20 कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पद खाली

आईजीएमसी इमरजेंसी विभाग ( ETV Bharat )