आईजीएमसी के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में स्टाफ की भारी कमी, 20 कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पद खाली
आईजीएमसी शिमला के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में डॉक्टरों की भारी कमी. स्वीकृत 34 सीएमओ पदों में से 20 खाली.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 11:15 AM IST
शिमला: इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में मेडिकल अधिकारियों की भारी कमी का मामला सामने आया है. विभाग में स्वीकृत 34 सीएमओ (कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर) के पदों के मुकाबले वर्तमान में केवल 14 सीएमओ ही कार्यरत हैं. स्टाफ की कमी के कारण उपलब्ध चिकित्सकों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है और उन्हें लगातार लंबी व बार-बार ड्यूटी करनी पड़ रही है.
इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के सीएमओ ने इस संबंध में आईजीएमसी के प्रधानाचार्य को पत्र भेजकर स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि विभाग में कर्मचारियों की कमी के साथ मरीजों की संख्या और काम का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है.
34 स्वीकृत पदों में 20 खाली
पत्र के अनुसार इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में सीएमओ के कुल 34 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इनमें से केवल 14 पदों पर ही चिकित्सक कार्यरत हैं. ऐसे में 20 पद खाली पड़े हैं. उपलब्ध चिकित्सकों को बढ़े हुए मरीजों के दबाव के बीच अतिरिक्त और लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही है. इससे चिकित्सकों को पर्याप्त आराम नहीं मिल पा रहा है और लंबे समय तक ड्यूटी करने के कारण रीरिक और मानसिक थकान बढ़ रही है.
बढ़ते मरीजों के बीच बढ़ा काम का बोझ
इमरजेंसी मेडिसिन विभाग 24 घंटे चलने वाली महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवा है. यहां गंभीर और आपात स्थिति में आने वाले मरीजों की तत्काल जांच, उपचार, निगरानी, स्थिरीकरण के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें भर्ती या दूसरे विभागों में रेफर करने की जिम्मेदारी रहती है. पत्र में कहा गया है कि मरीजों की संख्या और विभाग का कार्यभार बढ़ने के बावजूद पर्याप्त संख्या में मेडिकल अधिकारियों की तैनाती नहीं हो पाई है. सीमित स्टाफ पर बढ़ता काम का दबाव विभाग के नियमित संचालन को प्रभावित कर रहा है.
मरीजों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
सीएमओ ने पत्र में कहा है कि लगातार लंबी ड्यूटी और पर्याप्त आराम की कमी से स्वास्थ्यकर्मियों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. इमरजेंसी जैसी संवेदनशील सेवा में चिकित्सकों की उपलब्धता और पर्याप्त स्टाफ बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां मरीजों को समय पर उपचार और निगरानी की आवश्यकता होती है. पत्र के माध्यम से प्रधानाचार्य से मांग की गई है कि इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए और मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुरूप पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए. सीएमओ का कहना है कि पर्याप्त सक्षम अधिकारी उपलब्ध होने से ड्यूटी का युक्तिसंगत बंटवारा किया जा सकेगा, वर्तमान कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ कम होगा और मरीजों को सुरक्षित, समयबद्ध एवं निर्बाध आपात चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. वहीं, आईजीएमसी की प्रिंसिपल डॉ. सीता ठाकुर ने कहा कि पत्र मिला है, जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.
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