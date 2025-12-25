ETV Bharat / state

IGMC विवाद: डॉक्टर राघव की सेवा समाप्ति पर बवाल, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दी हड़ताल की चेतावनी

शिमला: शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में डॉक्टर और मरीज विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरुला की सेवा समाप्ति के आदेश के खिलाफ डॉक्टर संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA), कंसल्टेंट्स और सीनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (CSA) तथा स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स (SAMDCOT) के समर्थन में गुरुवार को IGMC परिसर में गेट मीटिंग आयोजित की गई. बैठक के बाद डॉक्टरों ने 26 दिसंबर को सामूहिक अवकाश और 27 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है.

IGMC शिमला के मुख्य द्वार पर आयोजित गेट मीटिंग में बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने भाग लिया. रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ-साथ कंसल्टेंट और सीनियर डॉक्टर भी प्रदर्शन में शामिल रहे. डॉक्टर संगठनों ने एक स्वर में कहा कि डॉ. राघव नरुला की सेवा समाप्ति का आदेश अन्यायपूर्ण है और इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए.

एकतरफा कार्रवाई का आरोप

बैठक में सबसे प्रमुख मांग डॉ. राघव नरुला के खिलाफ जारी सेवा समाप्ति आदेश को रद्द करने की रही. डॉक्टर संगठनों का कहना है कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और एकतरफा कार्रवाई की गई. उनका आरोप है कि बिना सभी पक्षों को सुने सीधे बर्खास्तगी का फैसला लेना डॉक्टर समुदाय के मनोबल को तोड़ने वाला कदम है.

धमकियों का मुद्दा भी उठा, सुरक्षा चूक पर सवाल

डॉक्टर संगठनों ने बैठक में डॉ. राघव को कथित तौर पर जान से मारने और देश छोड़ने की धमकियों का मुद्दा उठाया. इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई. इसके साथ ही IGMC परिसर में भीड़ द्वारा डॉक्टरों को डराने-धमकाने की घटनाओं पर चिंता जताई गई. संगठनों का कहना है कि ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और अस्पताल की कार्यप्रणाली के लिए गंभीर खतरा हैं. बैठक में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में खामियों, अपर्याप्त सीसीटीवी कवरेज और पहले से चिन्हित कमजोरियों को दूर न करने पर जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई गई.

26 दिसंबर को सामूहिक अवकाश का ऐलान