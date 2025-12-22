IGMC डॉक्टर और मरीज के बीच जमकर मारपीट, वार्ड बना जंग का मैदान! VIDEO वायरल
IGMC अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है. अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में इलाज के दौरान डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
इलाज के दौरान हुए विवाद
जानकारी के अनुसार, आईजीएमसी में उपचार के लिए आए एक मरीज और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के बीच किसी बात को लेकर पहले बहस हुई. बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बेड पर लेटा मरीज डॉक्टर पर लातें बरसाता है, जिसके बाद डॉक्टर भी आपा खो बैठता है और मरीज पर घूंसे चलाने लगता है.
बेड पर ही मरीज की पिटाई
वीडियो में डॉक्टर मरीज को बेड पर ही पीटता नजर आ रहा है. इस दौरान आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें भी फटकारते हुए नजर आता है. कुछ देर तक अस्पताल का वार्ड अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
अस्पताल प्रशासन ने शुरू की जांच
घटना सामने आने के बाद आईजीएमसी अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया है. अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि घटना के लिए कौन कितना जिम्मेदार है और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
किस बात को लेकर हुआ विवाद?
मरीज के साथ आए परिजनों का कहना है कि वे एंडोस्कोपी करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. बेड पर लेटने को लेकर डॉक्टर और मरीज के बीच विवाद हुआ. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज से बदतमीजी की. इस पर मरीज ने विरोध किया, जिसके बाद डॉक्टर ने हमला कर दिया.
घटना के बाद मरीज के परिजन आक्रोशित हैं. उन्होंने डॉक्टर से माफी मांगने और उसे बर्खास्त करने की मांग की है. परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले
आईजीएमसी में मरीजों और तिमारदारों के साथ विवाद की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. तिमारदारों का आरोप है कि कई बार डॉक्टर ठीक से बात नहीं करते और सवाल पूछने पर बदसलूकी करते हैं. बीते सप्ताह भी ऑर्थो वार्ड में इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत डिप्टी एमएस से की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
क्या कहते हैं IGMC के डॉक्टर?
आईजीएमसी के डॉक्टरों का कहना है कि कई बार मरीज और तिमारदार बार-बार परेशान करते हैं, जिससे इलाज में बाधा आती है. उनका दावा है कि डॉक्टरों के साथ भी दुर्व्यवहार की घटनाएं पहले हो चुकी हैं.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चिकित्सा पेशे की गरिमा पर सवाल उठाती हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले का संज्ञान लेने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
