IGMC डॉक्टर और मरीज के बीच जमकर मारपीट, वार्ड बना जंग का मैदान! VIDEO वायरल

IGMC डॉक्टर और मरीज के बीच जमकर मारपीट ( VIRAL VIDEO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में इलाज के दौरान डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. IGMC डॉक्टर और मरीज के बीच जमकर मारपीट (VIRAL VIDEO) इलाज के दौरान हुए विवाद जानकारी के अनुसार, आईजीएमसी में उपचार के लिए आए एक मरीज और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के बीच किसी बात को लेकर पहले बहस हुई. बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बेड पर लेटा मरीज डॉक्टर पर लातें बरसाता है, जिसके बाद डॉक्टर भी आपा खो बैठता है और मरीज पर घूंसे चलाने लगता है. बेड पर ही मरीज की पिटाई वीडियो में डॉक्टर मरीज को बेड पर ही पीटता नजर आ रहा है. इस दौरान आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें भी फटकारते हुए नजर आता है. कुछ देर तक अस्पताल का वार्ड अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. IGMC के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. राहुल रॉय (ETV Bharat) अस्पताल प्रशासन ने शुरू की जांच घटना सामने आने के बाद आईजीएमसी अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया है. अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि घटना के लिए कौन कितना जिम्मेदार है और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.