IGMC मारपीट मामले में डॉक्टर के समर्थन में उतरी RDA, वायरल वीडियो को बताया एकतरफा, निष्पक्ष जांच की मांग

शिमला: शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में मरीज से मारपीट के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. खाली बेड पर लेटने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब डॉक्टरों और मरीज पक्ष के बीच टकराव में बदल चुका है. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर FIR दर्ज होने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (RDA) खुलकर उनके समर्थन में सामने आई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

'हर घटना के होते हैं दो पहलू'

IGMC के पल्मोनरी विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉ. राघव नुरुला पर मरीज के साथ मारपीट के आरोप में FIR दर्ज की गई है. इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका बचाव किया. RDA का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अधूरा है और पूरी सच्चाई सामने नहीं रखता.

RDA अध्यक्ष डॉ. सोहेल शर्मा ने कहा कि किसी भी घटना को एक वीडियो के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो केवल एक क्षण दिखाता है, जबकि उससे पहले क्या हुआ, यह सामने नहीं लाया गया. उन्होंने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सेमिडिकॉट को इस संबंध में पत्र भी लिखा है.

डॉक्टर का पक्ष क्या है?

डॉ. राघव नुरुला के अनुसार 22 दिसंबर को वह ड्यूटी पर थे. मरीज अर्जुन पंवार का इलाज चल रहा था. जब उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और एक्स-रे मांगे तो मरीज ने असहयोग किया और गाली-गलौज शुरू कर दी. डॉक्टर का कहना है कि मरीज ने पहले हमला किया, छाती पर मुक्का मारा और पेट पर लात मारी, जिसके बाद उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की.

वायरल वीडियो पर सवाल

RDA का कहना है कि घटना के दौरान मरीज के साथी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. यह वीडियो पूरी घटना नहीं दिखाता. डॉक्टरों का आरोप है कि वीडियो के आधार पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जिससे डॉक्टरों की छवि खराब हो रही है.

