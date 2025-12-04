IGMC बना पूरी तरह पेपरलेस, अस्पताल में अब A to Z काम होंगे डिजिटल!
आईजीएमसी शिमला सर्जरी यूनिट-1 को पेपरलेस घोषित किया गया है. अब डिजिटल रूप में मिलेंगी ये सेवाएं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 8:43 PM IST
शिमला: इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार (4 दिसंबर) से अस्पताल को पूरी तरह पेपरलेस घोषित कर दिया है. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के अनुरूप सर्जरी यूनिट-1 को पेपरलेस कर दिया गया है. यह परिवर्तन अस्पताल-स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह अपनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जा रही है.
IGMC शिमला बना पूरी तरह पेपरलेस
आईजीएमसी प्रबंधन के अनुसार, डिजिटल उपक्रम अपनाने से सेवाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता, रफ्तार और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण को नई मजबूती मिलेगी. अब आईजीएमसी की क्लिनिकल और प्रशासनिक प्रक्रिया एचएमआईएस (हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी.
ये सेवाएं डिजिटल रूप में होंगी उपलब्ध
- डिजिटल डिस्चार्ज स्लिप
- रोगी उपचार सारांश
- मेडिकल रिकॉर्ड्स एवं केस शीट्स
- लैब रिपोर्ट्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट परिणाम
- प्रिस्क्रिप्शन और मेडिटेशन रिकॉर्ड
सभी विभागों में भी पेपरलेस प्रक्रिया लागू
सर्जरी यूनिट-1 में बदलाव के साथ ही आईजीएमसी ने अन्य सभी विभागों में भी पेपरलेस सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू कर दिया है. प्रबंधन के मुताबिक, यह केवल दस्तावेजों को डिजिटल बनाने का कदम नहीं है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को मॉडर्न इन्फॉरमेशन सिस्टम से जोड़ने की कोशिश है.
अब एक क्लिक पर मिलेगी तमाम जानकारी
इस परिवर्तन के साथ मरीजों के लिए अस्पताल का अनुभव काफी सुविधाजनक होगा. अब मरीजों को फ़ाइलें संभालने, पर्चियों को सुरक्षित रखने या बार-बार जानकारी दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सभी रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे डॉक्टर तत्काल एक्सेस कर सकेंगे.
डिजिटल बदलाव से मरीज और स्टाफ को फायदा
आईजीएमसी के एमएस डॉ. राहुल राव ने बताया कि, "इस डिजिटल बदलाव से मरीजों और स्टाफ दोनों को कई स्तरों पर फायदा होगा. सभी सहयोगी सेवाएं, जैसे डायग्नोस्टिक, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, फार्मेसी को भी एचएमआईएस पोर्टल से जोड़ा जाएगा."
