ETV Bharat / state

रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, मरीजों को झेलनी पड़ेगी परेशानी

शिमला: इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला के रेजिडेंट डॉक्टर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) आईजीएमसी शिमला ने इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को लिखित सूचना सौंप दी है. दरअसल आईजीएमसी में मरीज और डॉक्टर के बीच हुई झड़प के बाद सरकार ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरुला की सेवाएं समाप्त कर दी थीं. इसी के विरोध में डॉक्टरों ने आज अवकाश पर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन शाम को रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है.

आरडीए की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि हाल ही में आईजीएमसी परिसर में हुई गंभीर घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है. संगठन का आरोप है कि इस मामले में अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे डॉक्टरों में असुरक्षा का माहौल है. रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी प्रमुख मांगों में डॉ. राघव के खिलाफ जारी टर्मिनेशन आदेश को तुरंत रद्द करने, अस्पताल परिसर में हुई मारपीट और तोड़फोड़ की घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने और डॉक्टरों को धमकी देने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. इसके साथ ही अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों, सीसीटीवी कवरेज और पूर्व में सुझाए गए सुरक्षा उपायों को लागू न किए जाने पर जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई गई है.

रूटीन सेवाएं की बंद

आरडीए ने स्पष्ट किया है कि 27 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से आईजीएमसी में सभी रूटीन सेवाएं, ओपीडी और वैकल्पिक ऑपरेशन थिएटर बंद रहेंगे, हालांकि आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी. रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और लिखित आश्वासन के साथ कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. हड़ताल के चलते अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

इलाज के लिए परेशान होते दिखे मरीज

वहीं, आज इलाज के लिए आईजीएमसी पहुंचे मरीज दर दर भटकते हुए नजर आए. मरीज और तीमारदार ओपीडी के बाहर डॉक्टरों का इंतजार करते दिखे. शाम तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें किसी तरह का डॉक्टरी परामर्श या इलाज नहीं मिल पाया. दूर दराज से आए मरीजों को इससे खासी परेशानी आई. आईजीएमसी मे प्रतिदिन 50 के लगभग जर्नल ऑपरेशन होते हैं, लेकिन डॉक्टर के अवकाश पर जाने के कारण मात्र 2 ऑपरेशन हुए. ये ऑपरेशन भी आपात स्थिति में किए गए हैं.