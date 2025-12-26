ETV Bharat / state

रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, मरीजों को झेलनी पड़ेगी परेशानी

रेजिडेंट डॉक्टर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. RDA आईजीएमसी शिमला ने इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को लिखित सूचना सौंप दी है.

कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर
कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 7:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला के रेजिडेंट डॉक्टर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) आईजीएमसी शिमला ने इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को लिखित सूचना सौंप दी है. दरअसल आईजीएमसी में मरीज और डॉक्टर के बीच हुई झड़प के बाद सरकार ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरुला की सेवाएं समाप्त कर दी थीं. इसी के विरोध में डॉक्टरों ने आज अवकाश पर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन शाम को रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है.

आरडीए की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि हाल ही में आईजीएमसी परिसर में हुई गंभीर घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है. संगठन का आरोप है कि इस मामले में अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे डॉक्टरों में असुरक्षा का माहौल है. रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी प्रमुख मांगों में डॉ. राघव के खिलाफ जारी टर्मिनेशन आदेश को तुरंत रद्द करने, अस्पताल परिसर में हुई मारपीट और तोड़फोड़ की घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने और डॉक्टरों को धमकी देने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. इसके साथ ही अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों, सीसीटीवी कवरेज और पूर्व में सुझाए गए सुरक्षा उपायों को लागू न किए जाने पर जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई गई है.

रूटीन सेवाएं की बंद

आरडीए ने स्पष्ट किया है कि 27 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से आईजीएमसी में सभी रूटीन सेवाएं, ओपीडी और वैकल्पिक ऑपरेशन थिएटर बंद रहेंगे, हालांकि आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी. रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और लिखित आश्वासन के साथ कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. हड़ताल के चलते अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

इलाज के लिए परेशान होते दिखे मरीज

वहीं, आज इलाज के लिए आईजीएमसी पहुंचे मरीज दर दर भटकते हुए नजर आए. मरीज और तीमारदार ओपीडी के बाहर डॉक्टरों का इंतजार करते दिखे. शाम तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें किसी तरह का डॉक्टरी परामर्श या इलाज नहीं मिल पाया. दूर दराज से आए मरीजों को इससे खासी परेशानी आई. आईजीएमसी मे प्रतिदिन 50 के लगभग जर्नल ऑपरेशन होते हैं, लेकिन डॉक्टर के अवकाश पर जाने के कारण मात्र 2 ऑपरेशन हुए. ये ऑपरेशन भी आपात स्थिति में किए गए हैं.

सिरमौर के राजगढ़ से आई शकुंतला और रमा ने बताया कि बच्चे के इलाज के लिए वीरवार को घर से आए थे. सुबह अस्पताल की लाइन में लग गए थे, लेकिन डॉक्टर न मिलने के कारण हमें मायूस होकर घर लौटना पड़ा. इसी तरह रामपुर से प्रेम कुमारी सुबह चार बजे घर से चलकर नौ बजे आईजीएमसी पहुंचीं, लेकिन ओपीडी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था. रोहड़ू से आए चंद्र कुमार ने बताया कि सुबह पांच बजे आईजीएमसी के लिए निकले थे, लेकिन दोपहर बाद भी नंबर नहीं आया है.

सुबह दस बजे के बाद प्रशासन की ओर से हर ओपीडी में एक-एक डॉक्टर बैठाया गया, लेकिन मरीजों की भारी भीड़ के सामने यह व्यवस्था नाकाफी साबित हुई. यही हाल कमला नेहरू अस्पताल और रिपन अस्पताल का भी रहा, जहां लंबी कतारें लगी रहीं और मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा.

IMA ने किया समर्थन
IMA ने किया समर्थन (ETV Bharat)

आईएमए ने किया आरडीए का समर्थन

वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) हिमाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच ने आईजीएमसी शिमला के डॉक्टर राघव नरुला की सेवाएं समाप्त किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है. आईएमए ने इस मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA), आईजीएमसी शिमला के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त की है.

आईएमए हिमाचल प्रदेश ने मांग की है कि डॉ. राघव नरुला की बर्खास्तगी को तत्काल और बिना किसी शर्त के वापस लिया जाए. साथ ही पूरे घटनाक्रम के तथ्यों की निष्पक्ष जांच के लिए समयबद्ध जांच करवाई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. घटना में शामिल हमलावरों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस (हिंसा एवं संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2017 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए. किसी भी भी पक्ष द्वारा की गई हिंसा अस्वीकार्य है, लेकिन बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी डॉक्टर को अकेले जिम्मेदार ठहराना गलत है

ये भी पढ़ें: IGMC से बर्खास्त डॉक्टर के समर्थन में उतरे अनुराग ठाकुर, वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई को बताया गलत

TAGGED:

RESIDENT DOCTORS IGMC
IGMC DOCTORS
DOCTORS STRIKE HIMACHAL
आईजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर
IGMC RESIDENT DOCTORS STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.