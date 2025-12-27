ETV Bharat / state

IGMC में डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, डॉ. राघव का टर्मिनेशन वापस लेने की मांग पर अड़े, मरीज परेशान

आईजीएमसी शिमला में दूसरे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है. जिस वजह से मरीजों को परेशानी झेलन पड़ रही है.

IGMC में डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी
IGMC में डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर और मरीज के बीच हुए मारपीट मामले में सरकार की कार्रवाई का विरोध जारी है. आज दूसरे दिन भी डॉक्टर्स ड्यूटी छोड़ डॉ. राघव नरूला का टर्मिनेशन वापस लेने की मांग पर अड़े रहे. इस दौरान उन्होंने आईजीएमसी में विरोध प्रदर्शन भी किया. वहीं, डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीज परेशान रहे और ओपीडी की चक्कर लगाते रहे.

आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर और मरीज के बीच हुए मारपीट के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए डॉ. राघव नरुला को बर्खास्त कर दिया. जिसका रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन विरोध कर रहा है. हालांकि, शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से डॉक्टरों की मुलाकात हुई थी, जिसमें सीएम ने मामले की दोबारा से जांच करने का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद डॉ. राघव नरूला की टर्मिनेशन वापस लेने की मांग को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए. ऐसे में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. बीते दिन भी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे. वहीं, आज दूसरे दिन भी डॉक्टर काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं और किसी भी मरीज की जांच नहीं कर रहे हैं.

IGMC में डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी (ETV Bharat)

रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहेल ने कहा, 'आज सभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. वहीं, डेंटल डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं. डॉक्टर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. ऐसे में सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा को भी ध्यान रखना चाहिए. डॉ. राघव को पहले सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद एकदम से टर्निमेट कर दिया जाता है. जबकि मामले की जांच भी सही से नहीं की गई. जब तक डॉ. राघव का टर्निमेशन वापस नहीं होता है, तब तक डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी'.

वहीं, आईजीएमसी और डीडीयू अस्पताल में शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी ओपीडी सेवाएं बाधित रहीं. इसके अलावा कई बड़े ऑपरेशन नहीं हुए. डॉक्टरों की हड़ताल की के कारण दूरदराज से आए मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आईजीएमसी में सीनियर डॉक्टरों ने हालांकि ओपीडी में सेवाएं दीं, लेकिन भारी भीड़ के चलते मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा. वहीं, डीडीयू अस्पताल में भी ओपीडी सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं. इसके अलावा जिले में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बंद रही.

IGMC में डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी
IGMC में डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी (ETV Bharat)

आईजीएमसी पहुंची मीरा देवी ने कहा, 'वह दो दिन पहले ही यहां पर पहुंची थी, उन्हें यहां डॉक्टरों की उपलब्धता न होने के कारण भारी परेशानी हो रही है. वह डॉक्टर से भी मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अभी हड़ताल पर हैं. इसके कारण सभी लोगों को परेशानी बहुत झेलनी पड़ रही है. इस मामले को जल्द सुलझाया जाए'.

वहीं शिलाई से आई महिला ने कहा, 'वह दो दिन पहले इलाज करवाने के लिए शिमला आई थी. जब वह घर से चली थी, तब ऐसी स्थिति नहीं थी. यहां पहुंचकर पता चला कि डॉक्टरों की हड़ताल है, जिसके कारण उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. कल भी वह अस्पताल आई थी, अब बिना इलाज के ही उन्हें घर लौटना पड़ा रहा है.

IGMC में डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था
IGMC में डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: IGMC डॉक्टर बर्खास्तगी मामले में HMA ने दी सरकार को चेतावनी, अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई

TAGGED:

IGMC DOCTOR TERMINATION
IGMC DOCTOR PATIENT FIGHT CASE
RDA DEMANS GOVT REVOKE TERMINATION
IGMC DOCTORS STRIKES CONTINUED
HIMACHAL DOCTORS STRIKES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.