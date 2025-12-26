ETV Bharat / state

अस्पताल जाने वाले मरीज सावधान! डॉक्टरों का आज सामूहिक अवकाश, एंबुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर, झेलनी पड़ सकती है परेशानी

डॉक्टरों का सामूहिक अवकाश और एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल ( File Photo )

शिमला: आज शिमला में मरीजों को इलाज के भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में आज डॉक्टरों की सामूहिक छुट्टी हैं. ऐसे में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में इलाज के लिए आए मरीजों को निराश होना पड़ सकता है. वहीं, प्रदेशभर में आज 108-102 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल है. जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहने की आशंका है. छुट्टी पर सभी डॉक्टर आईजीएमसी शिमला में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरूला की सेवा समाप्ति के विरोध में आज डॉक्टर सामूहिक आकस्मिक अवकाश (mass casual leave) पर हैं. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA), कंसल्टेंट्स और सीनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (CSA) और SAMDCOT के समर्थन में डॉक्टरों ने एकजुट होकर शुक्रवार को सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है. डॉक्टर संगठनों ने साफ किया है कि अगर 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रस्तावित बैठक में समाधान नहीं निकला, तो कल से IGMC में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी. इसका सीधा असर प्रदेश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था पर पड़ेगा. मरीजों की बढ़ेगी परेशानियां! सभी डॉक्टरों की छुट्टी के चलते IGMC में ओपीडी, रूटीन जांच और वैकल्पिक ऑपरेशन सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है. हालांकि आपातकालीन सेवाओं को सीमित स्तर पर जारी रखने का दावा किया गया है, लेकिन मरीजों की भीड़ बढ़ने से दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में आज लोग इलाज के लिए सोच-समझ कर ही आईजीएमसी शिमला जाएं. वहीं, डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर भी चेतावनी दी है, ऐसे में मरीजों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.