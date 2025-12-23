ETV Bharat / state

IGMC मारपीट मामला: सस्पेंड डॉक्टर राघव ने बताया उस दिन क्या हुआ था? इस वजह से हुआ था विवाद

आईजीएमसी मारपीट मामला में सस्पेंड डॉक्टर राघव का बयान सामने आया है. उन्होंने वीडियो जारी कर अपनी बात सामने रखी है.

IGMC Doctor Raghav Narula
सस्पेंड डॉक्टर राघव नरुला का बयान आया सामने (Video@Dr.Raghav Narula)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read
शिमला: शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर-मरीज मारपीट मामले में सस्पेंड किए गए डॉक्टर राघव नरुला ने अब एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है. डॉक्टर राघव ने कहा कि वायरल हो रहे वीडियो और आरोपों के बीच उनकी बात सामने आना जरूरी है, ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचे.

सस्पेंड डॉक्टर राघव नरुला का वीडियो (Video@Dr.Raghav Narula)

डॉक्टर राघव ने बताया, "कल करीब 12 बजे जब मैं वार्ड में पहुंचा, तो वहां बेड पर अर्जुन नाम का एक मरीज लेटा था. नए मरीज के आने पर उसकी पुरानी रिपोर्ट्स देखना हमारी प्रक्रिया का हिस्सा होता है. इसी दौरान मेरी नजर मरीज पर पड़ी और मुझे लगा कि वह पहले भी वार्ड में आ चुका है. इसी संदर्भ में मैंने उससे सामान्य तौर पर पूछा- भाई, तू पहले भी आया है?"

सवाल पूछते ही मरीज ने किया हंगामा

डॉक्टर राघव के अनुसार, इसी बात पर मरीज अचानक भड़क गया. राघव ने कहा, "इस सवाल पर मरीज अस्पताल में जोर-जोर से बोलने लगा और हंगामा शुरू कर दिया. वह कहने लगा कि तू मुझे नहीं जानता, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है." देखते-देखते मरीज के साथ आए लोग भी डॉक्टर के खिलाफ हो गए.

बात गाली-गलौज तक पहुंची

डॉक्टर राघव का कहना है कि विवाद ने जल्द ही गंभीर रूप ले लिया. उन्होंने कहा, "मरीज ने कहा- तू अपने बाप से भी ऐसे ही बात करता है क्या और मां-बाप तक पहुंच गया. हम भी इंसान हैं और इस तरह की बातें कोई भी नहीं सुन सकता."

मारपीट के गंभीर आरोप

डॉक्टर राघव ने वीडियो में आरोप लगाया कि मामला सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा. उनके मुताबिक, "मरीज ने आईवी स्टैंड से मुझ पर हमला किया और लात-घूंसे मारने लगा." डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने मरीज से बार-बार कहा कि पर्सनल न हो और ऐसा व्यवहार न करें.

आठ साल की सर्विस में पहली बार ऐसा हुआ

डॉक्टर राघव ने कहा कि वह पिछले आठ वर्षों से अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने कहा, "आठ साल की सेवा में आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ." डॉक्टर ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा मरीजों से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 22 दिसंबर को कुपवी (चौपाल) निवासी अर्जुन पंवार एंडोस्कोपी के लिए IGMC पहुंचे थे. प्रक्रिया के बाद उन्हें दूसरे वार्ड में आराम करने को कहा गया था, लेकिन वह चेस्ट ओपीडी में एक खाली बेड पर लेट गए. इसी बात को लेकर ड्यूटी पर तैनात डॉ. राघव नुरुला और मरीज के बीच विवाद शुरू हुआ, जो बाद में हाथापाई में बदल गया.

डॉक्टर का कहना है कि मरीज ने पहले गाली-गलौज की और मारपीट की, जबकि मरीज पक्ष का आरोप है कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर मौजूद मरीज के साथ डॉक्टर ने बदसलूकी और मारपीट कीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए IGMC प्रशासन ने डॉक्टर को सस्पेंड कर जांच कमेटी गठित की है. वहीं, रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने डॉक्टर का समर्थन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

