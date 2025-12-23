ETV Bharat / state

IGMC मारपीट मामला: सस्पेंड डॉक्टर राघव ने बताया उस दिन क्या हुआ था? इस वजह से हुआ था विवाद

सस्पेंड डॉक्टर राघव नरुला का बयान आया सामने ( Video@Dr.Raghav Narula )

शिमला: शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर-मरीज मारपीट मामले में सस्पेंड किए गए डॉक्टर राघव नरुला ने अब एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है. डॉक्टर राघव ने कहा कि वायरल हो रहे वीडियो और आरोपों के बीच उनकी बात सामने आना जरूरी है, ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचे. सस्पेंड डॉक्टर राघव नरुला का वीडियो (Video@Dr.Raghav Narula) डॉक्टर राघव ने बताया, "कल करीब 12 बजे जब मैं वार्ड में पहुंचा, तो वहां बेड पर अर्जुन नाम का एक मरीज लेटा था. नए मरीज के आने पर उसकी पुरानी रिपोर्ट्स देखना हमारी प्रक्रिया का हिस्सा होता है. इसी दौरान मेरी नजर मरीज पर पड़ी और मुझे लगा कि वह पहले भी वार्ड में आ चुका है. इसी संदर्भ में मैंने उससे सामान्य तौर पर पूछा- भाई, तू पहले भी आया है?" सवाल पूछते ही मरीज ने किया हंगामा डॉक्टर राघव के अनुसार, इसी बात पर मरीज अचानक भड़क गया. राघव ने कहा, "इस सवाल पर मरीज अस्पताल में जोर-जोर से बोलने लगा और हंगामा शुरू कर दिया. वह कहने लगा कि तू मुझे नहीं जानता, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है." देखते-देखते मरीज के साथ आए लोग भी डॉक्टर के खिलाफ हो गए. बात गाली-गलौज तक पहुंची डॉक्टर राघव का कहना है कि विवाद ने जल्द ही गंभीर रूप ले लिया. उन्होंने कहा, "मरीज ने कहा- तू अपने बाप से भी ऐसे ही बात करता है क्या और मां-बाप तक पहुंच गया. हम भी इंसान हैं और इस तरह की बातें कोई भी नहीं सुन सकता."