IGMC और चमियाना में डिस्चार्ज के समय फॉलोअप फीस से मरीज परेशान, जेब पर बढ़ रहा बोझ
रोजाना लगभग 100 मरीजों के हिसाब से सालाना 9.12 लाख रुपये से अधिक की बनती है फॉलोअप फीस की राशि.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:02 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रमुख सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशियलिटी चमियाना में इलाज करवाने वाले मरीजों को अब अस्पताल से छुट्टी लेते समय भी अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है. दोनों अस्पतालों में डिस्चार्ज कार्ड बनवाने के दौरान मरीजों से फॉलोअप फीस के नाम पर 25 रुपये लिए जाने की बात सामने आई है. इससे पहले मरीजों को ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए पर्ची बनवाने पर 10 रुपये चुकाने पड़ते हैं. ऐसे में उपचार के बाद घर लौटते समय भी मरीजों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.
IGMC-चमियाना में डिस्चार्ज के समय ₹25 फॉलोअप फीस
प्रदेश के विभिन्न जिलों से मरीज इलाज करवाने के लिए IGMC और चमियाना पहुंचते हैं. कई मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी अस्पताल में कई दिन बिताने पड़ते हैं. इस दौरान रहने, खाने-पीने, आने-जाने और दवाइयों पर होने वाला खर्च परिवारों की आर्थिक परेशानी बढ़ा देता है. ऐसे में डिस्चार्ज के समय ली जाने वाली 25 रुपये की राशि भले ही कम नजर आए, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इलाज के दौरान होने वाला हर अतिरिक्त खर्च मायने रखता है.
रोजाना 2500 रुपये, सालाना 9.12 लाख रुपये से अधिक का अनुमान दोनों अस्पतालों में रोजाना 100 से अधिक मरीजों के डिस्चार्ज होने के आधार पर इस शुल्क की गणना की जाए तो 25 रुपये प्रति मरीज के हिसाब से प्रतिदिन कम से कम 2500 रुपये की राशि बनती है. इस हिसाब से एक महीने में करीब 75 हजार रुपये और सालभर में 9 लाख 12 हजार 500 रुपये से अधिक की राशि हो सकती है. हालांकि, यह गणना रोजाना 100 मरीजों के अनुमान पर आधारित है. दोनों अस्पतालों में वास्तविक डिस्चार्ज की संख्या और इस मद में सालाना होने वाली कुल वसूली का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. मरीजों की संख्या बढ़ने पर यह राशि भी बढ़ सकती है.
शुल्क को लेकर क्या बोले IGMC के एमएस?
इस पूरे मामले में IGMC के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. राहुल राव का कहना है कि, "फॉलोअप चार्ज के संबंध में जानकारी ली जा रही है. यह शुल्क चमियाना में लिया जाता है. मरीजों की बेहतर सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी. मरीजों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा."
फॉलोअप फीस के बदले मिलने वाली सुविधा पर सवाल
अस्पताल आने वाले मरीजों के अनुसार, डिस्चार्ज कार्ड बनवाते समय ली जा रही 25 रुपये की राशि को फॉलोअप फीस बताया जा रहा है. उपचार के बाद मरीजों को दोबारा जांच, रिपोर्ट दिखाने और मेडिकल कंसल्टेशन के लिए अस्पताल आना पड़ सकता है. ऐसे में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि डिस्चार्ज के समय ली जाने वाली इस राशि के बदले मरीजों को कौन-सी सुविधा दी जा रही है और यह शुल्क किस व्यवस्था के तहत लिया जा रहा है.
तीमारदारों का कहना है कि, सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में किसी भी अतिरिक्त शुल्क की जानकारी और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करना मरीजों के हित में महत्वपूर्ण है. खासकर उन परिवारों के लिए, जो पहले ही इलाज और यात्रा पर अपनी बचत खर्च कर रहे हैं.
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