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IGMC और चमियाना में डिस्चार्ज के समय फॉलोअप फीस से मरीज परेशान, जेब पर बढ़ रहा बोझ

IGMC और चमियाना में डिस्चार्ज के समय फॉलोअप फीस ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रमुख सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशियलिटी चमियाना में इलाज करवाने वाले मरीजों को अब अस्पताल से छुट्टी लेते समय भी अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है. दोनों अस्पतालों में डिस्चार्ज कार्ड बनवाने के दौरान मरीजों से फॉलोअप फीस के नाम पर 25 रुपये लिए जाने की बात सामने आई है. इससे पहले मरीजों को ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए पर्ची बनवाने पर 10 रुपये चुकाने पड़ते हैं. ऐसे में उपचार के बाद घर लौटते समय भी मरीजों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.

IGMC-चमियाना में डिस्चार्ज के समय ₹25 फॉलोअप फीस प्रदेश के विभिन्न जिलों से मरीज इलाज करवाने के लिए IGMC और चमियाना पहुंचते हैं. कई मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी अस्पताल में कई दिन बिताने पड़ते हैं. इस दौरान रहने, खाने-पीने, आने-जाने और दवाइयों पर होने वाला खर्च परिवारों की आर्थिक परेशानी बढ़ा देता है. ऐसे में डिस्चार्ज के समय ली जाने वाली 25 रुपये की राशि भले ही कम नजर आए, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इलाज के दौरान होने वाला हर अतिरिक्त खर्च मायने रखता है.