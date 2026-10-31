IGL और उत्तर रेलवे के बीच बड़ी डील, दिल्ली-एनसीआर के 22 रेलवे स्टेशनों और परिसरों में जल्द दौड़ेगी पीएनजी
उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के बीच रेलवे प्रतिष्ठानों में PNG की आपूर्ति को लेकर एक अहम समझौता ज्ञापन पर मुहर लग गई है
Published : October 31, 2026 at 1:37 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने और यात्रियों व रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. देश की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) और उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने हाथ मिलाया है. दोनों के बीच रेलवे प्रतिष्ठानों में कमर्शियल पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति को लेकर एक अहम समझौता ज्ञापन पर मुहर लग गई है. इस साझेदारी का मकसद 'राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 3.0' को रफ्तार देना और रेलवे में डीजल व एलपीजी जैसे पारंपरिक ईंधनों की निर्भरता को खत्म कर पर्यावरण-अनुकूल प्राकृतिक गैस को अपनाना है.
पहले चरण में इन 22 जगहों पर होगी शुरुआत
समझौते के मुताबिक, पहले चरण में दिल्ली, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के कुल 22 चिन्हित रेलवे ठिकानों पर पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी. इसमें खास तौर पर बॉयलर ऑपरेशन्स के लिए दिल्ली सराय रोहिल्ला, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर बनी डिपार्टमेंटल मशीनीकृत लॉन्ड्री में इस्तेमाल होगा. इसके अलावे अन्य ठिकाने जैसे रेलवे अधिकारियों के रेस्ट हाउस, बेस किचन, रनिंग रूम, सबऑर्डिनेट रेस्ट हाउस और गार्ड/टीटीई की लॉबी आदि में इस्तेमाल होगा.
🔥 Accelerating Green Energy on Tracks! 🚂💨 Indraprastha Gas Limited (IGL) and the Delhi Division of Northern Railway have signed a landmark MoU to supply Commercial Piped Natural Gas (PNG) across 22 railway establishments in Delhi, Ghaziabad, and Gautam Budh Nagar. Aligned with National PNG Drive 3.0, this initiative marks a major step toward replacing traditional liquid fuels with cleaner, more reliable pipeline gas, strengthening India's green energy vision. The historic agreement was signed in the presence of Mr. Pushpesh Raman Tripathi, DRM, Northern Railway (Delhi Division); Mr. Subhankar Sen, Chairman, IGL; Mr. Kumar Shanker, Managing Director, IGL; and Mr. Mohit Bhatia, Director (Commercial), IGL. Under the first phase, PNG will power critical operations including boiler units at key mechanised laundries, base kitchens, running rooms, and rest houses across the region. Together, we’re replacing traditional liquid fuels, driving sustainability, and strengthening India’s energy security. 🇮🇳✨ @PetroleumMin @OfficeofHSP @Secretary_MoPNG @PNGRB @subhankarRcgc @mohit02121970 #IGL #NorthernRailway #CleanEnergy #PNGDrive #SustainableFuture #GreenIndia #EnergySecurity— Indraprastha Gas Limited (@IGLConnect) October 31, 2026
ईंधन का भारी खर्च और प्रदूषण घटेगा
अधिकारियों के मुताबिक, इस शुरुआती चरण में लगभग 3,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (SCMD) गैस की खपत का अनुमान है. इससे रोजाना इस्तेमाल होने वाले करीब 500 किलोग्राम एलपीजी और 2,500 लीटर डीजल की बचत होगी. जैसे-जैसे आईजीएल का नेटवर्क अजमेर, बांदा, रेवाड़ी और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में फैलेगा, आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के तहत गैस की मांग बढ़कर 8,000 से 10,000 SCMD तक पहुंचने की उम्मीद है. इससे न सिर्फ रेलवे का ऊर्जा खर्च कम होगा, बल्कि सब्सिडी का बोझ भी घटेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को मजबूती मिलेगी.
इस समझौते को लेकर पुष्पेश रमन त्रिपाठी (डीआरएम, दिल्ली डिवीजन, उत्तर रेलवे) ने कहा,
यह समझौता रेलवे की ऊर्जा लागत को काफी हद तक कम करेगा. हमारी योजना भविष्य में रेलवे अस्पतालों और आवासीय कॉलोनियों में भी पीएनजी कनेक्शन देने की है.
आईजीएल के चेयरमैन शुभंकर सेन ने कहा,
भारतीय रेलवे ने एलपीजी को पीएनजी से रिप्लेस करने के लिए आईजीएल को चुना है. यह पहल न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के रेलवे नेटवर्क में एक नया बदलाव लेकर आएगी.
कंपनी के एमडी कुमार शंकर बोले,
यह सीजीडी और रेलवे के बीच एक बेहतरीन मॉडल है, जिसके जरिए हम संस्थागत उपभोक्ताओं तक साफ-सुथरा ईंधन पहुंचा रहे हैं.
इसे भी पढ़ें :