IGKV में एक और पेपर लीक होने की खबर, यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कहा- पुख्ता प्रमाण नहीं, थाने में भी फिलहाल 2 की ही FIR
एग्रीकल्चर के तीसरे पेपर के लीक होने की खबर लेकिन IGKV जनसंपर्क अधिकारी ने कहा- प्रमाण हाथ लगा तो इस पर भी कराएंगे FIR
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 26, 2026 at 4:42 PM IST
रायपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तीसरा पेपर लीक होने की खबर है, यह 19 अगस्त बीएससी फर्स्ट ईयर का मामला बताया जा रहा है. हालांकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है. जिसकी वजह से इसकी थाने में FIR दर्ज नहीं हुई है. अब तक एग्रीकल्चर के 2 पेपर के लीक होने की ही FIR थाने में हुई है.
22 अगस्त को प्रोफेसर समेत 6 आरोपी हो चुके गिरफ्तार
दो केस में 7 अगस्त और 20 अगस्त के पेपर लीक होने के FIR तेलीबांधा थाने में दर्ज है. जिसमें पुलिस ने 22 अगस्त को दुर्ग के कृषि कॉलेज के प्रोफेसर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था. वहीं IGKV का कहना है कि तीसरे पेपर के लीक होने की खबर मीडिया के माध्यम से मिली है, लेकिन इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है. वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि तीसरा पेपर लीक होने की अब तक थाने में कोई सूचना नहीं मिली है. इसके पहले 2 पेपर लीक हुए थे. जिस पर FIR करने के साथ ही 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया है.
जनसंपर्क अधिकारी ने क्या कहा?
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी संजय नैयर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से 19 अगस्त को आयोजित हुई बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के पेपर के लीक होने की खबर सामने आई है. लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है. विश्वविद्यालय प्रबंधन भी इस मामले की जांच में जुट गया है.
अब तक कोई भी प्रमाण हमारे हाथ नहीं लगा है. अगर ऐसा होता है तो इस पर भी थाने में FIR कराई जाएगी- संजय नैयर, IGKV जनसंपर्क
वहीं इस मामले में तेलीबांधा थाना प्रभारी अजय झा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि अब तक तेलीबांधा थाने में एग्रीकल्चर के 2 पेपर लीक होने की FIR थाने में दर्ज है. जिस पर कार्रवाई भी हुई है.