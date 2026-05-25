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मिनीमाता बांगो डिवीजन कटघोरा और IGKV रायपुर के बीच MoU, जशपुर के बगिया क्षेत्र के किसान होंगे 'हाई-टेक'

समझौते के तहत 13 गांवों में कृषि विकास गतिविधियों का होगा संचालन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की उपस्थिति में हुए समझौते पर मिनीमाता बांगो डिवीजन कटघोरा के कार्यपालन अभियंता अखिलेश साहू और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. एसएस टुटेजा निदेशक विस्तार सेवाएं, द्वारा हस्ताक्षर किए गए. यह समझौता जशपुर के बगिया क्षेत्र के किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ते हुए उनकी आय वृद्धि, कृषि उत्पादन में सुधार एवं ग्रामीण कृषि व्यापार को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

रायपुर: जशपुर के बगिया क्षेत्र में कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान करने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और मिनीमाता बांगो डिवीजन, माचाडोली, कटघोरा के बीच एक MoU किया गया है. ये समझौता फार्मर रिलेशनशिप एजेंसी निर्धारण के लिए सोमवार को किया गया.

मिनीमाता बांगो डिवीजन कटघोरा और IGKV रायपुर के बीच MoU (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

13 गांवों में कृषि विकास गतिविधि

इस समझौता ज्ञापन के तहत मिनीमाता बांगो बांध के कमांड क्षेत्र में आने वाले 13 गांवों में कई कृषि विकास गतिविधियों का संचालन किया जाएगा. इन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र जशपुर को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. परियोजना के माध्यम से किसानों के खेतों का मृदा परीक्षण फसल एवं वर्तमान कृषि स्थिति का विस्तार से सर्वे किया जाएगा.

कई कार्यक्रम आयोजित होंगे

समझौते के मुताबिक किसानों एवं ग्रामीण समुदाय के मध्य परियोजना संबंधी जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. किसानों के खेतों में वैज्ञानिक पद्धति और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा. ताकि किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें.

समझौते के तहत ये सुविधाएं

किसानों को उन्नत कृषि सामग्री जैसे उन्नत बीज, जैव उर्वरक एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे.

उद्यानिकी फसलों की उन्नत तकनीकों के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

परियोजना का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि प्रणाली से जोड़ना है.

इस परियोजना के तहत ग्रामीण युवाओं को भी प्रशिक्षण मिलेगा.

किसानों के लिए समय-समय पर प्रक्षेत्र दिवसों का आयोजन किया जाएगा. जहां विशेषज्ञ कई जानकारी देंगे.

FPO को बढ़ावा

इसके साथ ही कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा. जिससे किसान संगठित होकर बाजार आधारित कृषि व्यापार को बढ़ावा दे सकें. ग्रामीण कृषि व्यापार को प्रोत्साहन देने और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी. समझौते के दौरान डॉ. विवेक त्रिपाठी, संचालक अनुसंधान सेवाएं, डॉ. कपिल देव दीपक कुलसचिव और डॉ. राकेश भगत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र जशपुर उपस्थित थे.