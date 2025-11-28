ETV Bharat / state

नशे के हालत में निगल गया पेंसिल और नुकीले तार, डॉक्टर भी देखकर रह गए हैरान

पटना : बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आईजीआईएमएस में डॉक्टरों ने एक सजायाफ्ता कैदी के पेट से मेटल के तार, पेन और पेंसिल बिना किसी ऑपरेशन के बाहर निकालकर सभी को चौंका दिया है. 27 नवंबर 2025 का यह मामला मेडिकल दुनिया में एक बेहद दुर्लभ घटना के रूप में दर्ज हो गया है.

23 वर्षीय कैदी के पेट में मिले सामान : आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि नालंदा जिले का 23 वर्षीय यह कैदी वर्तमान में नालंदा जिला जेल में सजा काट रहा था. कुछ दिनों से उसे लगातार पेट में दर्द की शिकायत थी. इस वजह से सबसे पहले उसे बेउर जेल लाया गया.

''जेल डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के दौरान स्थिति गंभीर पाई और उसे पीएमसीएच भेज दिया गया. पीएमसीएच में किए गए एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट में जो सामने आया. वह सभी को चौंका देने वाला था. कैदी के पेट के अंदर कई धातु के तार और अन्य कठोर वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं.''- डॉक्टर मनीष मंडल, अधीक्षक, आईजीआईएमएस

डॉ मनीष मंडल ने बताया कि स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर जांच और इलाज के लिए आईजीआईएमएस रेफर कर दिया गया. यहां उनके गैस्ट्रो डिपार्मेंट में उनकी देखरेख में केस आगे बढ़ाया गया. डॉक्टरों ने रिपोर्ट की बारीकी से जांच की और पाया कि आंतरिक रक्तस्राव का कोई खतरा फिलहाल नहीं है. इसके बाद एंडोस्कोपी करने का निर्णय लिया गया.

'हो सकती थी आंत में छेद' : सर्जरी करने वाले डॉक्टर राहुल ने बताया कि एंडोस्कोपी के दौरान सर्जरी टीम ने देखा कि कैदी के पेट और छोटी आंत में धातु के चार नुकीले तार और दो पेंसिल फंसी हुई हैं. यह स्थिति किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती थी. क्योंकि इस प्रकार की धातु की वस्तुएं ग्रासनली, पेट या आंतों की नाजुक दीवार को फाड़ सकती हैं. जिससे गंभीर ब्लीडिंग या आंत में छेद हो सकता है. इसके अलावा तार यदि आंत में अटक जाएं तो पाचन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है. जिससे तीव्र दर्द, उल्टी और मल त्यागने में असमर्थता जैसी खतरनाक समस्या पैदा हो सकती है.