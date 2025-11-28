नशे के हालत में निगल गया पेंसिल और नुकीले तार, डॉक्टर भी देखकर रह गए हैरान
आईजीआईएमएस के डॉक्टरों ने कमाल किया है. कैदी के पेट से बिना सर्जरी कई सामानों को बाहर निकाला. पढ़ें खबर
Published : November 28, 2025 at 9:04 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आईजीआईएमएस में डॉक्टरों ने एक सजायाफ्ता कैदी के पेट से मेटल के तार, पेन और पेंसिल बिना किसी ऑपरेशन के बाहर निकालकर सभी को चौंका दिया है. 27 नवंबर 2025 का यह मामला मेडिकल दुनिया में एक बेहद दुर्लभ घटना के रूप में दर्ज हो गया है.
23 वर्षीय कैदी के पेट में मिले सामान : आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि नालंदा जिले का 23 वर्षीय यह कैदी वर्तमान में नालंदा जिला जेल में सजा काट रहा था. कुछ दिनों से उसे लगातार पेट में दर्द की शिकायत थी. इस वजह से सबसे पहले उसे बेउर जेल लाया गया.
''जेल डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के दौरान स्थिति गंभीर पाई और उसे पीएमसीएच भेज दिया गया. पीएमसीएच में किए गए एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट में जो सामने आया. वह सभी को चौंका देने वाला था. कैदी के पेट के अंदर कई धातु के तार और अन्य कठोर वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं.''- डॉक्टर मनीष मंडल, अधीक्षक, आईजीआईएमएस
डॉ मनीष मंडल ने बताया कि स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर जांच और इलाज के लिए आईजीआईएमएस रेफर कर दिया गया. यहां उनके गैस्ट्रो डिपार्मेंट में उनकी देखरेख में केस आगे बढ़ाया गया. डॉक्टरों ने रिपोर्ट की बारीकी से जांच की और पाया कि आंतरिक रक्तस्राव का कोई खतरा फिलहाल नहीं है. इसके बाद एंडोस्कोपी करने का निर्णय लिया गया.
'हो सकती थी आंत में छेद' : सर्जरी करने वाले डॉक्टर राहुल ने बताया कि एंडोस्कोपी के दौरान सर्जरी टीम ने देखा कि कैदी के पेट और छोटी आंत में धातु के चार नुकीले तार और दो पेंसिल फंसी हुई हैं. यह स्थिति किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती थी. क्योंकि इस प्रकार की धातु की वस्तुएं ग्रासनली, पेट या आंतों की नाजुक दीवार को फाड़ सकती हैं. जिससे गंभीर ब्लीडिंग या आंत में छेद हो सकता है. इसके अलावा तार यदि आंत में अटक जाएं तो पाचन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है. जिससे तीव्र दर्द, उल्टी और मल त्यागने में असमर्थता जैसी खतरनाक समस्या पैदा हो सकती है.
'नशे में निगल लिए थे सभी सामान' : गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. राहुल कुमार के नेतृत्व में टीम ने तत्काल एंडोस्कोपी द्वारा इन सभी वस्तुओं को सावधानीपूर्वक बाहर निकालने का काम शुरू किया. वहीं आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की एक टीम भी पूरी तरह तैयार रखी गई.
''करीब पांच महीने पहले नशे की हालत में कैदी ने ये नुकीली वस्तुएं निगल ली थीं. ऐसे मामलों में सर्जरी के बिना यह प्रक्रिया करना बेहद जोखिमभरा रहता है, लेकिन टीम की विशेषज्ञता के कारण पूरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया.''- डॉ. राहुल कुमार, सहायक प्राध्यापक, गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग, आईजीआईएमएस
डॉक्टरों की बड़ी उपलब्धि : आईजीआईएमएस के निदेशक डॉ. बिन्दे कुमार ने कहा कि इस तरह के केस मेडिकल साइंस में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. लेकिन हमारे संस्थान के चिकित्सकों ने अपने कौशल, सूझबूझ और टीमवर्क से मरीज की जान बचाई है जो गर्व की बात है. उन्होंने इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले चिकित्सकों डॉ. संजीव झा, डॉ. रविकांत, डॉ. राहुल कुमार और उनकी पूरी टीम को बधाई दी. यह मामला न सिर्फ पटना बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. बिना सर्जरी इतने खतरनाक और नुकीले सामान को बाहर निकालना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.
ये भी पढ़ें :-
कनपटी में लगी गोली ब्रेन से स्पाइन तक पहुंची, डॉक्टरों ने 21 वर्षीय युवक की बचाई जान
48 साल की महिला के गर्भाशय से निकला 3 किलो का फाइब्रॉयड, इस अस्पताल के डॉक्टरों ने किया कमाल