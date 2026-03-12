ETV Bharat / state

इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने फिर मनवाया लोहा, जीते चांसलर गोल्ड मेडल; सीएम रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित

यूनिवर्सिटी की दो छात्रा कोमल गोयल और सोना सोना वार्ष्णेय ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है. उन्होंने इस कामयाबी का श्रेय फैकल्टीज़ को दिया.

IGDTUW WOMENS UNIVERSITY DELHI
छात्रा कोमल गोयल और सोना सोना वार्ष्णेय ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 12, 2026 at 7:18 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू) का आठवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. इसमें 1181 छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई. इन 1181 छात्राओं में से दो छात्राएं ऐसी रहीं जिनको चांसलर गोल्ड मेडल के लिए चुना गया.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दोनों को आठवें दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया. ईटीवी भारत ने इन दोनों छात्राओं से उनकी उपलब्धि पर बातचीत की.

इनमें एमबीए सहित सभी पीजी कोर्सेज में टॉप करके चांसलर गोल्ड मेडल हासिल करने वाली कोमल गोयल ने बताया कि उनको चांसलर गोल्ड मेडल के अलावा वाइस चांसलर गोल्ड मेडल भी मिला है. यह चांसलर गोल्ड मेडल सभी पीजी कोर्स में टॉप करने के लिए मिला है. वाइस चांसलर गोल्ड मेडल एमबीए की सभी ब्रांच में टॉप करने के लिए मिला है. इसके अलावा एक्सेमलरी मेडल भी मिला है. एक्सेमप्लेरी मेडल 9.5 सीजीपीए से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए दिया जाता है.

सीएम रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित (ETV BHARAT)

दिल्ली के रोहिणी की रहने वाली कोमल गोयल बताया कि कोर्स के फाइनल ईयर में ही मैंने यहां कॉलेज के इनक्यूबेशन सेंटर की मदद से अपना बिजनेस शुरू किया था. बिजनेस मेरा धीरे-धीरे चल रहा है. इससे पहले अपनी ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज से पूरी की और मेरी स्कूलिंग दिल्ली में ही हुई.

कोमल ने बताया कि इस उपलब्धि के लिए यहां के फैकल्टीज़ का बहुत सहयोग रहा. फैमिली के लोगों का भी बहुत सहयोग रहा और मेरी खुद की मेहनत भी इसमें रही. सभी के सहयोग से ही मुझे यूनिवर्सिटी और ब्रांच टॉप करने में सफलता मिली. मेरा सबसे ज्यादा फोकस क्लास अटेंड करने पर और अपने डाउट्स को क्लियर करने में कोई संकोच न करने पर रहता था. मैं अपने टीचर से 10 बार भी सवाल पूछती थी और वह 10 बार जवाब देते थे. यहां की फैकल्टी बहुत अच्छी हैं. सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला.

कोमल ने बताया कि करीब 1200 बच्चों में मुझे चांसलर गोल्ड मेडल के लिए चुना गया है. यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है. मेरे वाला अलावा बीटेक की एक दूसरी स्टूडेंट भी है जिनको चुना गया है. हम दो ही स्टूडेंट हैं पूरे यूनिवर्सिटी में जिनको चांसलर गोल्ड मेडल के लिए चुना गया है. इसलिए बहुत खुशी महसूस हो रही है. मेरी मां भी मेरे साथ आई हैं. मां भी मेरी उपलब्धि से खुश हैं. उन्होंने बताया कि मेरे घर में दादा-दादी मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग हैं सभी का मुझे अच्छा सपोर्ट रहा.

सीएम रेखा ने मेडल देकर किया सम्मानित
सीएम रेखा ने मेडल देकर किया सम्मानित (ETV BHARAT)
यूपी के हाथरस की सोना वार्ष्णेय ने भी बैचलर कोर्सेज में टॉप करके हासिल किया चांसलर गोल्ड मेडलIGDTUW से बीटेक कंप्यूटर साइंस की छात्रा सोना वार्ष्णेय ने भी सभी बैचलर कोर्सेज में टॉप करके चांसलर गोल्ड मेडल हासिल किया. सोना ने बातचीत में बताया कि वह उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी 4 साल की बीटेक की पढ़ाई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर पूरी की. उन्होंने बताया कि पहले उनको बीटेक आईटी ब्रांच में एडमिशन मिला था. लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स ला करके टॉप किया तो उनको ब्रांच चेंज करने का मौका दिया गया और फिर उन्होंने अपनी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अपग्रेड कर ली. उसके बाद से 4 साल की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कैंपस से प्लेसमेंट हुआ.
पीजी कोर्सेज में टॉप करके चांसलर गोल्ड मेडल हासिल करने वाली कोमल गोयल
पीजी कोर्सेज में टॉप करके चांसलर गोल्ड मेडल हासिल करने वाली कोमल गोयल (ETV BHARAT)

सोना वार्ष्णेय ने बताया कि वो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं. उन्हें 30 लाख पर ईयर का पैकेज मिला था. कोमल कहती हैं कि मैं अपनी जॉब से खुश हूं और अभी मेरी शुरुआत है. सोना ने बताया कि अभी उनका फोकस जॉब करना है. आगे फिर फ्यूचर का प्लान करेंगे. सोना ने बताया कि घर से दूर रहकर के पढ़ाई करना और उसमें टॉप करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है. लेकिन घर वालों ने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि वह मुझसे दूर हैं और मेरे यहां टीचरों का भी पूरा फुल सपोर्ट रहा. इसकी वजह से मुझे यह उपलब्धि हासिल करने का मौका मिला. सोना ने बताया कि अच्छे मार्क्स लाने और अपनी ब्रांच में यूनिवर्सिटी टॉप करने में रेगुलर क्लासेस लेना और डाउट को ढंग से क्लियर करना ही मेरी सफलता का कारण रहा.

यूपी के हाथरस की सोना वार्ष्णेय
यूपी के हाथरस की सोना वार्ष्णेय (ETV BHARAT)

सोना ने बताया कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फील्ड में काफी मौके हैं और यह फील्ड आगे बढ़ता जाएगा. इसमें कभी जॉब की कमी होने की उम्मीद नहीं है. अभी एआई को लेकर के यह चल रहा है कि एआई के आने से लोगों की जॉब चली जाएंगी. लेकिन ऐसा नहीं है. एआई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पर ही बेस्ड है और सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत एआई के आने के बाद भी बनी रहेगी. एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर की जगह नहीं ले सकता. इसलिए मैं यह नहीं मानती हूं कि एआई सबकी नौकरियों खा जाएगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनों पर एक महीने की रोक पर कोर्ट ने उठाए सवाल, छात्रों को उनके व्यवहार पर भी घेरा

ये भी पढ़ें- लाल किला ब्लास्ट मामला: अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत मिली

TAGGED:

IGDTUW 8TH CONVOCATION DAY
INDIRA GANDHI TECHNICAL UNIVERSITY
IGDTUW WOMENS UNIVERSITY DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.