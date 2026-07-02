ETV Bharat / state

IG विकास वैभव का एक्शन, केस दर्ज नहीं करने पर महिला थानाध्यक्ष सस्पेंड

गया: बिहार के गया जिले में मगध आईजी विकास वैभव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला थाना की थानाध्यक्ष खुशबू कुमारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. आरोप है कि उन्होंने एक महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की भी अवहेलना की.

क्या है आवेदिका आरोप?: आवेदिका ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वालों द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिया गया. उन्होंने महिला थाने में कई बार आवेदन दिया, लेकिन थानाध्यक्ष खुशबू कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया. आवेदिका का कहना है कि थानाध्यक्ष ससुराल पक्ष से प्रभावित है.

वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना: शिकायत सिटी एसपी तक पहुंचने पर उन्होंने भी प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए, लेकिन महिला थानाध्यक्ष ने उन निर्देशों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की. बाद में मामला मगध आईजी विकास वैभव के संज्ञान में आया.

आईजी का सख्त रुख: मगध आईजी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन फिर भी शिथिलता बरती गई. इसके बाद आईजी विकास वैभव ने खुशबू कुमारी को सस्पेंड कर पुलिस केंद्र भेज दिया.

महिला सुरक्षा पर सवाल: यह घटना महिला सुरक्षा और थानों में शिकायतकर्ताओं के साथ व्यवहार को लेकर सवाल खड़े कर रही है. आमजन की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई न करने की प्रवृत्ति पर आईजी की यह कार्रवाई सख्त संदेश देने वाली मानी जा रही है.