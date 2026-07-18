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IG विकास वैभव का एक्शन, मगध मेडिकल SHO को किया सस्पेंड.. विभागीय कार्रवाई शुरू

गया में मगध मेडिकल थाना के एसएचओ कृष्णा कुमार को गंभीर कांड में लापरवाही के आरोप में आईजी विकास वैभव ने सस्पेंड कर दिया है.

Krishna Kumar SHO suspended
आईजी विकास वैभव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 18, 2026 at 8:05 AM IST

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गया: बिहार के गया में मगध प्रक्षेत्र के आईजी विकास वैभव ने मगध मेडिकल थाना के थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. थानाध्यक्ष पर गंभीर आपराधिक कांड की जांच में लापरवाही और संदिग्ध कार्यशैली का आरोप है.

कार्यप्रणाली में गंभीर खामियों का आरोप: मगध मेडिकल थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त होने के बाद आईजी कार्यालय ने मामले की प्रारंभिक जांच कराई. जांच में थानाध्यक्ष की कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां सामने आईं. विशेष रूप से मगध मेडिकल थाना कांड संख्या 224/2026 के अनुसंधान में वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करने का मामला उजागर हुआ.

स्टेशन डायरी और साक्ष्यों में लापरवाही: जांच के दौरान स्टेशन डायरी की प्रविष्टियां, अभिलेख, दस्तावेज और उपलब्ध साक्ष्यों की छानबीन की गई. इसमें पाया गया कि थानाध्यक्ष ने अनुसंधान की दिशा और गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली लापरवाही बरती. उनके कार्यों से निष्पक्ष एवं प्रभावी विवेचना पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई गई.

डीएसपी-2 को सौंपी गई जांच: आईजी विकास वैभव ने मामले की विस्तृत जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक-2 को निर्देश दिए. डीएसपी-2 की रिपोर्ट में थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार की कार्यशैली गंभीर त्रुटियों से युक्त पाई गई. उपलब्ध साक्ष्यों और जांच प्रतिवेदन के आधार पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई.

विभागीय कार्रवाई शुरू: सस्पेंशन के साथ ही थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है. पुलिस महकमे में यह कार्रवाई अनुशासन बनाए रखने और जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है.

गंभीर आपराधिक मामले में निष्पक्ष जांच प्रभावित: कांड संख्या 224/2026 एक गंभीर आपराधिक मामला है. थानाध्यक्ष द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का सही निर्वहन न करने से मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित हुई. आईजी ने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्यशैली पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आईजी का सख्त संदेश: मगध प्रक्षेत्र आईजी विकास वैभव ने इस कार्रवाई के माध्यम से सभी थानाध्यक्षों को चेतावनी दी है कि वैधानिक दायित्वों का पालन अनिवार्य है. लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से स्थानीय पुलिस व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

"मगध मेडिकल थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार के खिलाफ संदिग्ध कार्यशैली के कई साक्ष्य सामने आए थे. मगध मेडिकल थाना कांड संख्या 224/26 के अनुसंधान में वैधानिक और प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन में लापरवाही का मामला सामने आया था."-विकास वैभव, आईजी, मगध प्रक्षेत्र

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