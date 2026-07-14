ETV Bharat / state

वार्डन रिंकू कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में एक बार फिर शुरू हुई जांच, घटनास्थल पर पहुंचे IG विकास वैभव

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय के चर्चित वार्डन रिंकू कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में एक बार फिर जांच ने रफ्तार पकड़ ली है. वर्ष 2021 में हुई इस घटना की दोबारा जांच के लिए गठित एसआईटी ने हाईकोर्ट के आदेश पर घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया.

जांच करने पहुंचे आईजी विकास वैभव: मगध रेंज के आईजी विकास वैभव खुद एसआईटी टीम के साथ वीरपुर पहुंचे और विद्यालय परिसर से लेकर उस कमरे तक हर बिंदु की बारीकी से जांच की, जहां वार्डन का शव मिला था. वीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तत्कालीन वार्डन रिंकू कुमारी की 4 अप्रैल 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

आईजी विकास वैभव ने किया घटनास्थल का निरीक्षण (ETV Bharat)

हाईकोर्ट ने दिया फिर से जांच का आदेश: वार्डन का शव विद्यालय परिसर के एक कमरे में फंदे से लटका मिला था. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानते हुए अनुसंधान किया और वर्ष 2024 में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी. हालांकि मृतका की बेटी तेजस्विनी कुमारी ने इस जांच पर सवाल उठाते हुए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्ष और नए सिरे से जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया.

विकास वैभव करेंगे एसआईटी का नेतृत्व: मगध रेंज के आईजी विकास वैभव के नेतृत्व में एसआईटी की टीम वीरपुर पहुंची. टीम ने विद्यालय परिसर, छात्रावास, कक्षाओं, छत तक जाने वाले रास्ते और उस कमरे का विस्तृत निरीक्षण किया, जहां वार्डन का शव बरामद हुआ था. जांच टीम ने विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश और निकास के रास्तों के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का भी बारीकी से जायजा लिया. इस दौरान विद्यालय में तैनात गार्ड अजीत कुमार उर्फ बबलू से भी लंबी पूछताछ की गई और घटना के समय की परिस्थितियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं.

घटनास्थल का निरीक्षण (ETV Bharat)

क्या कहते हैं विकास वैभव: निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में आईजी विकास वैभव ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में एसआईटी इस पूरे मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से दोबारा जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि पुरानी केस डायरी, सभी दस्तावेज, फॉरेंसिक साक्ष्य, वैज्ञानिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है.