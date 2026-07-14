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वार्डन रिंकू कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में एक बार फिर शुरू हुई जांच, घटनास्थल पर पहुंचे IG विकास वैभव

बेगूसराय के वार्डन रिंकू कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी ने दोबारा शुरू की जांच. आईजी विकास वैभव ने किया घटनास्थल का निरीक्षण. पढ़ें-

Warden Rinku Kumari death case
बेगूसराय रिंकू हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 2:20 PM IST

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बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय के चर्चित वार्डन रिंकू कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में एक बार फिर जांच ने रफ्तार पकड़ ली है. वर्ष 2021 में हुई इस घटना की दोबारा जांच के लिए गठित एसआईटी ने हाईकोर्ट के आदेश पर घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया.

जांच करने पहुंचे आईजी विकास वैभव: मगध रेंज के आईजी विकास वैभव खुद एसआईटी टीम के साथ वीरपुर पहुंचे और विद्यालय परिसर से लेकर उस कमरे तक हर बिंदु की बारीकी से जांच की, जहां वार्डन का शव मिला था. वीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तत्कालीन वार्डन रिंकू कुमारी की 4 अप्रैल 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

आईजी विकास वैभव ने किया घटनास्थल का निरीक्षण (ETV Bharat)

हाईकोर्ट ने दिया फिर से जांच का आदेश: वार्डन का शव विद्यालय परिसर के एक कमरे में फंदे से लटका मिला था. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानते हुए अनुसंधान किया और वर्ष 2024 में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी. हालांकि मृतका की बेटी तेजस्विनी कुमारी ने इस जांच पर सवाल उठाते हुए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्ष और नए सिरे से जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया.

विकास वैभव करेंगे एसआईटी का नेतृत्व: मगध रेंज के आईजी विकास वैभव के नेतृत्व में एसआईटी की टीम वीरपुर पहुंची. टीम ने विद्यालय परिसर, छात्रावास, कक्षाओं, छत तक जाने वाले रास्ते और उस कमरे का विस्तृत निरीक्षण किया, जहां वार्डन का शव बरामद हुआ था. जांच टीम ने विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश और निकास के रास्तों के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का भी बारीकी से जायजा लिया. इस दौरान विद्यालय में तैनात गार्ड अजीत कुमार उर्फ बबलू से भी लंबी पूछताछ की गई और घटना के समय की परिस्थितियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं.

Warden Rinku Kumari death case
घटनास्थल का निरीक्षण (ETV Bharat)

क्या कहते हैं विकास वैभव: निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में आईजी विकास वैभव ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में एसआईटी इस पूरे मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से दोबारा जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि पुरानी केस डायरी, सभी दस्तावेज, फॉरेंसिक साक्ष्य, वैज्ञानिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है.

"यदि जांच के दौरान कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. एसआईटी का उद्देश्य घटना के हर पहलू की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई तक पहुंचना है."-विकास वैभव, मगध रेंज के आईजी

वार्डन की बेटी ने लगाया हत्या का आरोप: वहीं मृतका की पुत्री तेजस्विनी कुमारी ने एक बार फिर दावा किया कि उनकी मां ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 15 लाख रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद था और इसी कारण उनकी मां की हत्या हुई.

"मेरी ने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या कौशल और रोहित ने की थी, मुझे बबलू कुमार पर भी संदेह है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. वर्षों से मेरा परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है और अब हमें एसआईटी की जांच से सच्चाई सामने आने की उम्मीद है."- तेजस्विनी, मृतका की बेटी

Warden Rinku Kumari death case
विकास वैभव करेंगे एसआईटी का नेतृत्व (ETV Bharat)

जांच की दिशा में एसआईटी की सक्रियता अहम कदम: एसआईटी में बेगूसराय क्षेत्र के डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा, विशेष निगरानी इकाई के डीएसपी अशोक झा, बगहा के एसडीपीओ निहार भूषण, पूर्वी मुजफ्फरपुर के पुलिस पदाधिकारी अलय वत्स और पुलिस निरीक्षक कुमार अभिनव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे. लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले में एसआईटी की सक्रियता को जांच की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि दोबारा हो रही जांच में कौन से नए तथ्य सामने आते हैं और क्या वर्षों पुराने इस मामले की गुत्थी आखिरकार सुलझ पाएगी.

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