ETV Bharat / state

बिहार में बड़ा एक्शन, चार पुलिस अधिकारियों को किया गया निलंबित

भागलपुर : बिहार में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है. इसी क्रम में भागलपुर रेंज के आईजी ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया है. भागलपुर और बांका के चार पुलिस अधिकारी पर आईजी ने ये कार्रवाई की है.

बांका और भागलपुर में कार्रवाई : आईजी ने भागलपुर के एक और बांका के तीन अफसरों को निलंबित कर दिया है. रेंज आईजी विवेक कुमार ने केसों और क्रियाकलाप की समीक्षा के क्रम में पाया कि भागलपुर शहर के विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष बलवीर विलक्षण ने बिना वजह एक दर्जन केसों को लंबित रखा और मुख्यालय के आदेश की अनदेखी कर मालखाना का प्रभार नहीं लिया. जिस कारण बलवीर विलक्षण को निलंबित कर दिया.

भागलपुर आईजी का कार्यालय (ETV Bharat)

कई मामलों में बरती गई लापरवाही : रेंज आईजी विवेक कुमार ने समीक्षा में पाया कि, ''मालखाना का प्रभार पूर्व थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने नहीं दिया. साथ ही बलवीर विलक्षण ने भी कोई खास सूची नहीं ली. वहीं अज्ञात शव की पहचान करने में भी रुचि नहीं दिखाई और ना ही कई आरोपितों का सत्यापन करने का ही प्रयास किया.''

'अपहरण को भी गंभीरता से नहीं लिया' : आईजी विवेक कुमार ने समीक्षा के क्रम में पाया कि, एक केस में ओडिशा और उत्तर प्रदेश के दो आरोपितों का सत्यापन करने की जरूरत नहीं समझी. साथ ही केसों में आरोपितों की गिरफ्तारी का भी प्रयास नहीं किया. एक अपहरण के मामले में पाया कि मामला दर्ज होने के बाद भी थाना अध्यक्ष द्वारा कोई रुचि नहीं दिखायी गयी. यही नहीं अपहृता की बरामदगी को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं की. जिसे रेंज आईजी ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.

टाउन थाना के तीन पुलिस वाले सस्पेंड : इसके अलावा आईजी विवेक कुमार ने समीक्षा के क्रम में पाया कि बांका जिले के टाउन थाने से जुड़े दो केसों के अनुसंधान और पर्यवेक्षण में टाउन थाना के अंचल इंस्पेक्टर देवानंद पासवान, थानाध्यक्ष राकेश कुमार और पुलिस अवर निरीक्षक बृजेश कुमार ने घोर लापरवाही बरती है. जिस वजह से तीनों को रेंज आईजी ने निलंबित कर दिया है.