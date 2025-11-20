धनबाद में आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की क्राइम समीक्षा, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सर्विलांस प्लान तैयार
बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने धनबाद में पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम समीक्षा बैठक की.
धनबाद: बोकारो रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने धनबाद की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आईजी ने बताया कि धनबाद में घट रहे कई तरह के अपराधों को लेकर दिशा निर्देश एसएसपी सिटी एवं ग्रामीण एसपी के अलावा तमाम पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए हैं.
बैठक में प्रॉपर्टी ओफेंस पर विशेष फोकस रहा है. इसके साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए CCA की कार्रवाई करना, जेल से छूटने वाले अपराधियों को सर्विलांस पर रखना, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि लूट, डकैती जैसी घटनाओं पर अंकुश लग सके: सुनील भास्कर, आईजी
लूट और डकैती जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने पर फोकस
बोकारो रेंज के आईजी ने बताया कि धनबाद पुलिस द्वारा जिले में लॉन्च की गई सिटी हॉक्स बाइक काफी कारगार कदम है. उन्होंने आगे कहा कि यह बाइक, तकनीकी रूप से भी विकसित है जो कि पेट्रोलिंग में काफी फायदा पुलिस को पहुंचा रही है.
कानून व्यवस्था पर अलर्ट पुलिस
दरअसल, शहर में पुलिस द्वारा लगाए जा रहे चेकिंग अभियान में रक्षक ऐप को जोड़ा गया है, जिसका एक फायदा यह भी हो रहा है कि पुलिस अधिकारी सीधे तौर पर इसकी मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं. बोकारो क्षेत्र के आईजी ने कहा कि वर्तमान में धनबाद जिले में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर काफी हद तक धनबाद पुलिस अंकुश लगाने में सफल रही है.
आईजी के मुताबिक, अभी हाल में एक दो घटनाएं हुई हैं, जिसका खुलासा भी पुलिस जल्द कर लेगी, ऐसा विश्वास पुलिस जनता को दिलाना चाहती है. समीक्षा बैठक में धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के अलावा सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी समेत सभी थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे.
