कर्रेगुट्टा हिल्स आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों की स्थिति सामान्य- सुंदरराज पी
कर्रेगुट्टा हिल्स पर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए घायल जवानों की स्थिति सामान्य है.जवानों की हेल्थ अपडेट आईजी सुंदरराज पी ने दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 27, 2026 at 4:33 PM IST
बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में चार दशक से काबिज माओवादियों की समाप्ति के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की आखिरी डेडलाइन तय की है. इस डेडलाइन के तहत बस्तर में साल 2024 और साल 2025 में पुलिस को नक्सली मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली. माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी, पोलित ब्यूरो मेंबर, केंद्रीय कमेटी मेंबर, स्टेट कमेटी मेंबर, डिवीजनल कमेटी मेम्बर, एरिया कमेटी मेंबर, PLGA सदस्य सहित कई स्तर के माओवादी अलग अलग मुठभेडों में मारे गए. जिससे माओवादी संगठन काफी कमजोर हुआ.
आईईडी की चपेट में आए जवान
माओवादियों के बड़े लीडर्स के मारे जाने के बाद छोटे कैडर के माओवादियों ने सशस्त्र संघर्ष को विराम दिया और पुनर्वास का रास्ता चुना. लेकिन अब भी कई माओवादी जंगल के बीच मौजूद हैं, जो हथियार लेकर घूम रहे हैं. इनकी तलाश में सुरक्षाबल के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. 25 जनवरी को सर्चिंग पर निकले जवान प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गए. इस घटना में 10 जवान घायल हुए,जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है.बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि माओवादियों अभियान में जवानों को काफी सफलता मिल रही है.
25 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर मौजूद कर्रेगुट्टा हिल्स के नजदीक माओवादियों के मौजूदगी की सूचना पर DRG, कोबरा और एसटीएफ के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे. इसी दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने की वजह से 10 जवान घायल हो गए.यह घायल जवान DRG और कोबरा के हैं- सुंदरराज पी., आईजी बस्तर रेंज
बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक घायल होने के बाद सभी जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर रेफर किया गया. जवानों का इलाज अस्पताल में जारी है. फिलहाल सभी जवानों की स्थिति सामान्य बनी हुई है. वहीं कर्रेगुट्टा हिल्स के नजदीक सुरक्षाबल के जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है.
फाइव डे वर्किंग की मांग पर बैंक कर्मियों की हड़ताल, दुर्ग में सरकारी बैंकिंग व्यवस्था ठप
छत्तीसगढ़ की 5 लखपति दीदी दिल्ली के कर्तव्य पथ परेड में विशिष्ट अतिथि
धमतरी DPL season 7 में रामपुर वार्ड की जीत, हजारों खेल प्रेमियों का दिखा उत्साह