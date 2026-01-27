ETV Bharat / state

कर्रेगुट्टा हिल्स आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों की स्थिति सामान्य- सुंदरराज पी

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में चार दशक से काबिज माओवादियों की समाप्ति के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की आखिरी डेडलाइन तय की है. इस डेडलाइन के तहत बस्तर में साल 2024 और साल 2025 में पुलिस को नक्सली मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली. माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी, पोलित ब्यूरो मेंबर, केंद्रीय कमेटी मेंबर, स्टेट कमेटी मेंबर, डिवीजनल कमेटी मेम्बर, एरिया कमेटी मेंबर, PLGA सदस्य सहित कई स्तर के माओवादी अलग अलग मुठभेडों में मारे गए. जिससे माओवादी संगठन काफी कमजोर हुआ.

आईईडी की चपेट में आए जवान

माओवादियों के बड़े लीडर्स के मारे जाने के बाद छोटे कैडर के माओवादियों ने सशस्त्र संघर्ष को विराम दिया और पुनर्वास का रास्ता चुना. लेकिन अब भी कई माओवादी जंगल के बीच मौजूद हैं, जो हथियार लेकर घूम रहे हैं. इनकी तलाश में सुरक्षाबल के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. 25 जनवरी को सर्चिंग पर निकले जवान प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गए. इस घटना में 10 जवान घायल हुए,जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है.बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि माओवादियों अभियान में जवानों को काफी सफलता मिल रही है.