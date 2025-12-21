ETV Bharat / state

नॉर्थ इंडिया में साइबर क्राइम रोकने में अलवर पुलिस ने बेहतर कार्य किया - IG सुहास

अलवर : पुलिस महानिरीक्षक रेंज जयपुर राघवेन्द्र सिंह सुहास ने दावा किया कि अलवर में अपराध नियंत्रण में हैं. उन्होंने कहा कि अलवर पुलिस ने साइबर क्राइम रोकने में नार्थ इंडिया में बेहतर कार्य किया है. साइबर अपराध के खिलाफ प्रभावी जांच के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर टूल्स की जरूरत पूरी करने का प्रबंधन किया जा रहा है. आईजी सुहास शनिवार को अलवर में जिला पुलिस अधिकारियों की बैठक में अपराध पर नियंत्रण एवं नए कानूनों की जानकारी देने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

आईजी पुलिस रेंज जयपुर राघवेन्द्र सिंह सुहास ने कहा कि अलवर पुलिस ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए अच्छा कार्य किया है. इसमें फर्जी सिम विक्रेता व म्यूअल अकाउंट के खिलाफ बेहतर कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि अलवर पुलिस ने नार्थ इंडिया के जिलों में साइबर क्राइम के खिलाफ बेहतर कार्य किया है. आईजी ने बताया कि साइबर क्राइम की जांच के लिए हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर टूल्स की जरुरत है, जिसका पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रबधन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने वाले लोगों के खिलाफ अलवर, सीकर, झुझुनूं में कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि अलवर में अपराध नियंत्रण में है, अपराध का ग्राफ गिरा है और पिछले दिनों जिले में हुई आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है.