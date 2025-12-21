ETV Bharat / state

नॉर्थ इंडिया में साइबर क्राइम रोकने में अलवर पुलिस ने बेहतर कार्य किया - IG सुहास

पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज सुहास ने अलवर में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली.

IG सुहास ने ली मीटिंग
IG सुहास ने ली मीटिंग (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
अलवर : पुलिस महानिरीक्षक रेंज जयपुर राघवेन्द्र सिंह सुहास ने दावा किया कि अलवर में अपराध नियंत्रण में हैं. उन्होंने कहा कि अलवर पुलिस ने साइबर क्राइम रोकने में नार्थ इंडिया में बेहतर कार्य किया है. साइबर अपराध के खिलाफ प्रभावी जांच के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर टूल्स की जरूरत पूरी करने का प्रबंधन किया जा रहा है. आईजी सुहास शनिवार को अलवर में जिला पुलिस अधिकारियों की बैठक में अपराध पर नियंत्रण एवं नए कानूनों की जानकारी देने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

आईजी पुलिस रेंज जयपुर राघवेन्द्र सिंह सुहास ने कहा कि अलवर पुलिस ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए अच्छा कार्य किया है. इसमें फर्जी सिम विक्रेता व म्यूअल अकाउंट के खिलाफ बेहतर कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि अलवर पुलिस ने नार्थ इंडिया के जिलों में साइबर क्राइम के खिलाफ बेहतर कार्य किया है. आईजी ने बताया कि साइबर क्राइम की जांच के लिए हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर टूल्स की जरुरत है, जिसका पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रबधन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने वाले लोगों के खिलाफ अलवर, सीकर, झुझुनूं में कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि अलवर में अपराध नियंत्रण में है, अपराध का ग्राफ गिरा है और पिछले दिनों जिले में हुई आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है.

राघवेन्द्र सिंह सुहास पुलिस महानिरीक्षक रेंज जयपुर (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

जब तक समाज, तब तक अपराध : आईजी सुहास ने कहा कि जब तक समाज रहेगा, तब तक अपराध रहेगा, लेकिन अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार चलती रहेगी. उन्होंने कहा कि कभी पुलिस मजबूत रहेगी तो कभी अपराधी मजबूत रहेंगे, यह क्रम चलता रहेगा, लेकिन अभी प्रदेश में पुलिस मजबूत है. उन्होंने कहा कि नया कानून आया है, इसके लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाएगा. इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय की ओर से लगातार काम किया जा रहा है. आईजी सुहास ने मिनी सचिवालय के सभा कक्ष में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की. इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों के तहत कार्रवाई करने के बारे में जानकारी दी.

