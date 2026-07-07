धनबाद पहुंचे आईजी शैलेंद्र सिन्हा, संगठित अपराध पर सख्ती के निर्देश, प्रिंस खान पर कार्रवाई जारी
धनबाद में आईजी शैलेंद्र सिन्हा ने अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की.
Published : July 7, 2026 at 11:15 AM IST
धनबाद: पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा शुक्रवार को धनबाद पहुंचे. जहां उन्होंने समाहरणालय में जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की. बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
बैठक के दौरान आईजी ने संगठित अपराध, रंगदारी, अवैध कारोबार और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. बैठक शुरू होने से पहले एसएसपी प्रभात कुमार ने बुके देकर आईजी का स्वागत किया. इसके बाद जिले में अपराध की स्थिति, लंबित मामलों की जांच, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की विस्तार से समीक्षा की गई.
आईजी ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा कायम करने के लिए सक्रिय पुलिसिंग पर जोर दिया. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आईजी से हाल के दिनों में फरार अपराधी प्रिंस खान द्वारा सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी को मिली कथित धमकियों के संबंध में सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस पहले से ही लगातार कार्रवाई कर रही है. उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है और उसे कानून के दायरे में लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आईजी ने दोहराया कि धनबाद पुलिस संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चला रही है. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जिले में शांति, सुरक्षा तथा कानून का राज हर हाल में कायम रखा जाएगा.