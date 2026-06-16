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बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा कोडरमा पहुंचे, पुलिस पदाधिकारियों को लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश

पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करते आईजी ( Etv Bharat )

कोडरमा: बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर कोडरमा पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधीक्षक सभागार में पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. कोडरमा पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इसके बाद एसपी कुमार शिवाशीष ने बुके देकर उनका स्वागत किया.

त्वरित जांच करने के लिए आईजी ने निर्देश दिए

तकरीबन 2 घंटे तक जोनल आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए. हाल के दिनों में कोडरमा जिले में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के साथ लंबित मामलों के त्वरित अनुसंधान को लेकर भी उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए.

जानकारी देते आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा (Etv Bharat)

थाना दिवस आयोजित करने का सुझाव

कोडरमा जिले में जमीन विवाद के कारण कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिसके निष्पादन के लिए उन्होंने अलग-अलग थानों में नियमित अंतराल पर थाना दिवस आयोजित करने और जमीन विवाद से जुड़े आपराधिक मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया.