झारखंड-बिहार सीमा पर पुलिस की निगरानी चौकस, डॉ. माइकल राज ने सीमावर्ती जिलों के एसपी के साथ की समीक्षा बैठक

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह स्टेट पुलिस नोडल पदाधिकारी डॉ. माइकल राज की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई. उक्त बैठक में झारखंड राज्य के सीमावर्ती जिले हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, पलामू, कोडरमा, देवघर, साहिबगंज और दुमका के पुलिस अधीक्षकों के साथ व्यापक रूप से समीक्षा की गई.

रांची : बिहार में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे झारखंड से सटे बिहार सीमा पर निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया गया है. झारखंड-बिहार बॉर्डर पर सुरक्षा की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि बैठक में आईजी अभियान ने बिहार- झारखंड के सीमावर्ती जिलों में अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध आग्नेयास्त्र, अवैध धन के अंतर्राज्यीय संचारण की रोकथाम के लिए स्थापित किए गए अंतरराज्यीय चेक पोस्ट/मिरर चेक पोस्ट के कार्य की समीक्षा करते हुए सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है.

अपराधियों के बारे में साझा की गई जानकारी

बिहार राज्य से सटे झारखंड राज्य के जिले हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, पलामू, कोडरमा, देवघर, साहिबगंज एवं दुमका में मिरर चेक पोस्ट सक्रिय करने, अंतरराज्यीय वांछित अपराधियों, वारंटियों और हिस्ट्रीशीटरों के बारे में संयुक्त रूप से सूचना साझा करते हुये वांछित कार्रवाई करने एवं सक्रिय अंतरराज्यीय संगठित अपराध एवं आपराधिक गिरोहों के सरगना समेत एवं उनके सदस्यों तथा बिहार राज्य के वांछित अपराधी, जो झारखंड राज्य के निवासी हैं, उनके खिलाफ संयुक्त कठोर कारगर कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव-2025 निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके.

