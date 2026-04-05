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आईजी कुंभ योगेंद्र सिंह रावत ने संभाला चार्ज, बोले- सुरक्षित, सुगम और सुखद रहेगा कुंभ मेला

आगामी 2027 कुंभ मेले को लेकर पुलिस अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां देने का सिलसिला जारी हो गया है.

Haridwar Kumbh 2027
आईजी कुंभ योगेंद्र सिंह रावत ने संभाला कार्यभार (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2026 at 8:06 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: आईजी कुंभ की जिम्मेदारी मिलने के बाद योगेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पदभार ग्रहण किया. उन्होंने हरकी पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर पूजा अर्चना कर मां गंगा से कुंभ मेले के सकुशल आयोजन की कामना की. पदभार ग्रहण करने के बाद योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शासन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें जो महत्वपूर्व जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे. उनका मुख्य उद्देश्य है कि हरिद्वार का कुंभ मेला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और सुखद रहे. इसी उद्देश्य पर काम शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि कुंभ मेले के लिए एक मजबूत यातयात प्लान बनाया जाएगा, जिस पर काम शुरू भी कर दिया गया है. हरिद्वार में कई नई सड़कें, पुल और फ्लाईओवर बन गए है. उन सभी को ध्यान में रखते हुए कुंभ मेले का ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा. उनका प्रयास रहेगा कि सभी के सहयोग से सुरक्षित और दिव्य भव्य कुंभ मेला संपन्न हो.

कुंभ मेला 2027 में आईजी कुंभ की जिम्मेदारी मिलने के बाद आईपीएस योगेंद्र रावत ने चार्ज संभाल लिया है. शनिवार देर शाम हरिद्वार पहुंचकर योगेंद्र रावत ने गंगा पूजा की और उसके बाद मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर चार्ज संभाला. कुंभ मेले की शुरुआत से महज 9 महीने पहले आईजी कुंभ की नियुक्ति हुई है. कुंभ मेले के लिए रूट प्लान तैयार करना और मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है. आईजी कुंभ योगेंद्र रावत ने कहा कि मेले को सुरक्षित और सुगम बनाना उनकी प्राथमिकता है. नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक रूट प्लान बनाए जाएंगे.

योगेंद्र सिंह रावत को कुंभ मेले में मिली आईजी की जिम्मेदारी (Video-ETV Bharat)

योगेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार जिले का काफी अनुभव रहा है. साल 2017 से 2019 तक वो हरिद्वार जिले में बतौर एसएसपी रह चुके हैं. लिहाजा उन्होंने यहां कई कांवड़ मेले और स्नान पर्व जैसे आयोजनों को सकुशल संपन्न कराया हैं. कह सकते हैं कि अनुभवी अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही आईपीएस आयुष अग्रवाल को एसएसपी कुंभ की जिम्मेदारी दी है. आयुष अग्रवाल भी हरिद्वार जिले में पोस्टेड रह चुके हैं, हालांकि शुरुआती करियर में आयुष अग्रवाल हरिद्वार में एसएसपी तो नहीं रहे लेकिन टिहरी जिले के एसएसपी जरूर रहे हैं.

राज्य सरकार अर्द्धकुंभ मेले को कुंभ की तर्ज पर आयोजित करना चाहती है. कुंभ की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही सभी तैयारियां की जा रही हैं. शास्त्रों के अनुसार हरिद्वार में इस बार अर्धकुंभ ही है, लेकिन तैयारियां कुंभ की तर्ज पर हो रही हैं. पूर्व में मेलाधिकारी के रूप में आईएएस सोनिका और अपर कुंभ मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती की नियुक्ति कुंभ से एक साल पहले ही कर दी गई थी. कुंभ शुरू होने से नौ महीने पहले आईजी कुंभ और एसएसपी कुंभ की नियुक्ति भी हो गई है. रिटायर्ड अधिकारी जो जिन्हें कुंभ का गहरा अनुभव है, हरवीर सिंह को एक महीना पहले ही ओएसडी नियुक्त किया गया है.

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