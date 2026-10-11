दुर्गा पूजा, विसर्जन और जुलूस में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई, बिहार पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
आगामी त्योहारों पर पटना पुलिस अलर्ट, गांधी मैदान रावण वध की सुरक्षा पर विशेष जोर, विसर्जन जुलूसों में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध.रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : October 11, 2026 at 7:46 PM IST
पटना: आगामी पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पटना पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. त्योहारों के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.
अधिकारियों की समीक्षा बैठक
इसी कड़ी में पटना जोनल आईजी जितेंद्र राणा और पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने जिले के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस उपाधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की. मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी
समीक्षा बैठक में त्योहारों के दौरान संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने और पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर रखें.
पुलिसकर्मियों को मुस्तैद रहने के निर्देश
इसके अलावा किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को मुस्तैद रखने के निर्देश दिए गए. साथ ही प्रतिमा विसर्जन जुलूस के निर्धारित मार्गों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने के साथ सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने पर भी चर्चा हुई.
शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता
पटना जोनल आईजी जितेंद्र राणा ने स्पष्ट किया कि पर्व-त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है. इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें. किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद की आशंका होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए. असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने और शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए.
"पर्व-त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है. इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें. किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद की आशंका होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए."- जितेंद्र राणा, पटना जोनल आईजी
अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी नजर
इसके अलावा त्योहारों के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक खबरें और अफवाह फैलाने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है. पुलिस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर रहेगी.
भ्रामक सूचना, आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई
आईजी ने बताया कि किसी भी तरह की भ्रामक सूचना, आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसी किसी भी सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए स्थिति को नियंत्रित किया जाए.
रावण वध कार्यक्रम की सुरक्षा पर विशेष जोर
विजयादशमी के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले भव्य रावण वध कार्यक्रम को लेकर भी सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती को लेकर विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया. कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया.
प्रतिमा विसर्जन जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध
प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रखने की बात कही गई. पुलिस प्रशासन की ओर से निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया गया. पुलिस का उद्देश्य है कि सभी पर्व-त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों और किसी भी तरह की अप्रिय घटना की आशंका को समय रहते दूर किया जा सके.
आम लोगों से भी अपील
पटना पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे पर्व-त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें. किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और बिना सत्यापन के सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेशों को साझा करने से बचें. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी और शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें-
भाई ने जहर देकर 4 लोगों को मारा, बहन के लव अफेयर से था नाराज.. पटना जहरीली शराब कांड पर बड़ा खुलासा
तेज प्रताप यादव को 14 दिनों के लिए भेजा गया बेऊर जेल, NEET मामले में प्रदर्शन के बाद देर रात कार्रवाई
अनिल यादव की हत्या के लिए दी गई थी 5 लाख की सुपारी, 4 को पुलिस ने दबोचा