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दुर्गा पूजा, विसर्जन और जुलूस में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई, बिहार पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

पटना में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग ( ETV Bharat )

पटना: आगामी पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पटना पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. त्योहारों के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.

अधिकारियों की समीक्षा बैठक