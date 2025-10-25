ETV Bharat / state

आईजी निदेशक यातायात अनंत शंकर पहुंचे मसूरी, अधिकारियों संग की बैठक, ट्रैफिक जाम पर हुई चर्चा

मसूरी: उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक निदेशक यातायात अनंत शंकर ताकवाले शनिवार को मसूरी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक की और मसूरी में यातायात व्यवस्था सुधार को लेकर चर्चा की. पुलिस महानिरीक्षक निदेशक यातायात अनंत शंकर ने कहा कि उनकी सर्वाच्च प्राथमिकता मसूरी की सड़कों को जाम मुक्त बनाना है.

माल रोड से लेकर कोलू खेत तक बनाए जाएंगे नए प्रबंधन के नियम: पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है. शनिवार को पुलिस महानिरीक्षक निदेशक यातायात उत्तराखंड अनंत शंकर ताकवाले ने मसूरी छावनी परिषद क्षेत्र में अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए. बैठक में उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में वीवीआईपी दौरें और बढ़ते पर्यटक आवागमन को देखते हुए ट्रैफिक सिस्टम को और अधिक प्रभावी, डिजिटल और जनता के अनुकूल बनाया जाएगा.

कोलूखेत बैरियर पर लगेगा फास्ट ट्रैक टैक्स सिस्टम: आईजी अनंत शंकर ताकवाले ने बताया कि मसूरी से देहरादून जाने वाले मार्ग पर कोलूखेत टैक्स कलेक्शन पॉइंट पर वाहन चालकों को लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है. नगर पालिका द्वारा लगाए गए इस टैक्स की वसूली में पर्ची काटने में काफी समय लग जाता है, जिससे जाम की स्थिति बनती है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस व्यवस्था को डिजिटल और एसएमएस आधारित फास्ट ट्रैक सिस्टम में बदला जाए, ताकि टैक्स वसूली में समय न लगे और सड़क पर जाम की स्थिति से राहत मिल सके.

कोलूखेत झरने के पास सड़क निर्माण से बढ़ी दिक्कत, वन-वे ट्रैफिक बना चुनौती: हाल में आई आपदा के कारण कोलूखेत झरने के पास सड़क निर्माण कार्य जारी है. सुरक्षा के मद्देनजर इस हिस्से में वन-वे ट्रैफिक लागू किया गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. आईजी ने सीओ मसूरी मनोज असवाल को निर्देशित किया कि संबंधित निर्माण विभाग से पत्रचार कर शीघ्र सड़क मरम्मत और चौड़ीकरण कार्य पूरा करें, ताकि आवाजाही सामान्य हो सके.