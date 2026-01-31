ETV Bharat / state

पुलिस करप्शन पर बड़ा एक्शन, IG ने दारोगा व 12 उपनिरीक्षकों को किया निलंबित

बहराइच के 8, गोंडा के 2 और श्रावस्ती के 3 पुलिसकर्मी के खिलाफ हुआ एक्शन.

अमित पाठक, आईजी देवीपाटन रेंज गोंडा
अमित पाठक, आईजी देवीपाटन रेंज गोंडा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 1:23 PM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोंडा: उत्तर प्रदेश पुलिस का अजब-गजब खेल सामने आया है. जिले के देवीपाटन मंडल रेंज में पुलिस अधिकारियों द्वारा बिना ड्राइवर की जगह दूसरे लाइसेंस धारी ड्राइवर दिखाकर बीमा कंपनियों चुना लगाने के साथ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था. अब पूरे मामले में आईजी ने कार्रवाई करते हुए गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती, बहराइच के एक इंस्पेक्टर, 12 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

दरअसल, देवीपाटन मंडल के चारों जिलों गोंडा, बलरामपुर बहराइच व श्रावस्ती जिलों में पुलिस विवेचना के नाम पर रिश्वतखोरी खेल चल रहा था. इसका खुलासा तब हुआ जब इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा आईजी देवीपाटन रेंज अमित पाठक को शिकायत मिली कि जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ. उस गाड़ियों को परिवर्तित किया गया व जिन चालकों से एक्सीडेंट किया गया, उनका भी नाम बदलकर दूसरे चालकों के नाम को दिखाया गया. ​ऐसा इसलिए किया गया, जिससे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की धनराशि की वसूली की जा सके.

जब इस सबकी अलग-अलग जनपदों में जांच कराई गई, तो ऐसे 13 प्रकरण निकलकर सामने आए, जिसमें 16 विवेचकों द्वारा ये अनियमितताएं की गई थी. इसके बाद एक निरीक्षक व 12 उपनिरीक्षकों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई गई. तीन अन्य उप-निरीक्षक स्थानांतरण हो चुका है, अब उनके खिलाफ संबंधित जनपद को सूचना भेजकर निलंबन व विभागीय कार्रवाई मांग की गई है.

dddd
पुलिस करप्शन पर बड़ा एक्शन. (up police)
dddd
पुलिस करप्शन पर बड़ा एक्शन. (up police)
आईजी अमित पाठक ने बताया कि कई मामले में शिकायत मिल रही कि एसआईटी बना कर पूरे मामले की जांच कराई गई थी. जहां इस जांच में सबसे ज्यादा बहराइच के 8 पुलिसकर्मी दोषी मिले हैं. वहीं गोंडा के 2 और श्रावस्ती के 3 पुलिसकर्मी भी दोषी मिले हैं. सभी पुलिस कर्मियों निलंबित कर विभागीय जांच आदेश दिया गया है.

यह भी पढ़ें: गोंडा में राष्ट्रकथा के बाद विवाद; सोशल मीडिया पर बड़े क्षत्रिय नेता पर तकरार, ब्रजभूषण शरण ने कही ये बात...

यह भी पढ़ें: गोंडा में प्रेमी-प्रेमिका ने किया सुसाइड; युवती घर से फरार थी, युवक के मोबाइल में मिला वीडियो

Last Updated : January 31, 2026 at 1:39 PM IST

TAGGED:

CORRUPTION IN GONDA
GONDA NEWS
LICENSE CORRUPTION CASE IN GONDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.