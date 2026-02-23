ETV Bharat / state

पलामू में हाइटेक कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों पर नजर, डीआईजी, डीसी और एसपी ने किया निरीक्षण

पलामू: नगर निकाय चुनाव को लेकर पलामू में हाइटेक कंट्रोल रूम तैयार किया गया था. कंट्रोल रूम में वेब कास्टिंग के माध्यम से कई मतदान केंद्रों पर नजर रखी जा रही थी. जबकि पुलिस कंट्रोल रूम से शहर की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही थी. निकाय चुनाव को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने तैयारी की थी. कंट्रोल रूम से डीआईजी किशोर कौशल, डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन मतदान केंद्रों से जुड़े हर अपडेट ले रहे थे.

कंट्रोल रूम से अपडेट लेने के बाद डीआईजी, डीसी और एसपी ने विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया. अधिकारियों ने मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के बहलोलवा, पोखराहा आदि इलाकों में पहुंचे और मतदान केंद्र का जायजा लिया है. इस दौरान अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश भी दिए हैं. डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर नजर रखी जा रही है. पलामू की बात करें तो सेंसिटिव इलाकों में पुलिस की खास नजर रही है. पुलिस निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से मतदान करवा रही है. डीसी समीरा एस ने बताया कि पलामू में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है.

मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर जानकारी देते पलामू डीआईजी और डीसी (ईटीवी भारत)

