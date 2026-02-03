ETV Bharat / state

संगठित अपराध रोकते हुए समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होगी पुलिसिंग, फीडबैक के लिए क्यूआर : आईजी

आईजी की मौजूदगी में "सशक्त" मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया. जिसमें चोरी हुए गाड़ियों का डेटाबेस मौजूद रहेगा. यदि कोई संद्धिग्ध वाहन दिखता है, तो इस ऐप के जरिए यह पता लगाया जा सकता है, कि वह चोरी की गाड़ी है या नहीं. इसके अलावा कुछ दिनों में एक क्यूआर कोड फीडबैक के लिए जारी किया जाएगा. जो सभी थानों में मौजूद होगा. यह सीधे आईजी कार्यालय से मॉनिटर होगा. किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा गलत व्यवहार या अनैतिक कृत्य की शिकायत इस फीडबैक क्यूआर के जरिये की जा सकती है. शिकायत के आधार पर जांच के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी.

कोरबा: बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक(आईजी) रामगोपाल गर्ग सोमवार को कोरबा प्रवास पर रहे. उन्होंने एसपी कार्यालय के सभागृह में प्रेसवार्ता आयोजित की. आईजी ने संगठित अपराध पर लगाम लगाने की बात कही. समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप पुलिसिंग की बात और जोर दिया. अपराधियों में खौफ और आम लोगों में पुलिस की अच्छी छवि की बात को उन्होंने प्राथमिकता देने की बात कही. यह भी कहा कि थाना प्रभारियों की बैठक लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. आने वाले समय में इसका रिव्यू किया जाएगा.

एसपी कार्यालय कोरबा में बिलासपुर रेंज आईजी (ETV Bharat Chhattisgarh)

जनता से अच्छा व्यवहार रखें पुलिसकर्मी

आईजी ने बताया कि थाना प्रभारी की बैठक लेकर उन्हों स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है कि वह थाने पहुंचने वाली जनता से अच्छा व्यवहार रखें. संगठित अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लगाएं. इस तरह के किसी भी संगठित अपराधों को किसी भी स्तर पर न पनपने दें. एसपी को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस तरह की बातों का ध्यान रखा जाए. यदि किसी पुलिसकर्मी की शिकायत मिलती है और वह गलत कृत्य में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें.

सशक्त ऐप से मिलेगा चोरी की गाड़ियों का डेटाबेस

आईजी की मौजूदगी में सशक्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया. इसके बारे में जानकारी देते हुए आईजी गर्ग ने बताया कि सशक्त मोबाइल ऐप एक बुहत ही उपयोगी ऐप है. जिस पर सभी चोरी किए गए गाड़ियों का डेटाबेस मौजूद रहेगा. इसे न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध वाहन दिखाई देता है, तो उस वाहन का नंबर डालकर चेक किया जा सकता है कि वाहन चोरी का है या फिर नहीं. इससे वाहनों को रिकवर करने में सुविधा मिलेगी.

कोरबा में बिलासपुर रेंज आईजी (ETV Bharat Chhattisgarh)

जल्द जारी किया जाएगा फीडबैक क्यूआर कोड

बेहतर पुलिसिंग के लिए आईजी ने लोगों के फीडबैक का एक सिस्टम शुरू करने की बात कही. उन्होंने कहा कि जल्द रेंज स्तर से एक फीडबैक क्यूआर कोड जारी किया जाएगा. जो सभी थानों में लगाया जाएगा. जिसे स्कैन करने के बाद आम जनता एक फीडबैक पुलिस की कार्य प्रणाली के विषय में दे सकती है. उनसे किस तरह का व्यवहार हुआ, यह जानकारी जनता दे सकती है. यह फीडबैक सीधे आईजी कार्यालय में आएगी. इसके आधार पर जो भी एक्शन लिया जाना है. उसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा.