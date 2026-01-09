ETV Bharat / state

सोमा मुंडा हत्याकांड की जांच करने खूंटी पहुंचे आईजी, कहा- जल्द होगा मामले का खुलासा

खूंटी: पड़हा राजा और अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोमा मुंडा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है. खुद सीआईडी के एडीजी सह रांची के प्रभारी आईजी मनोज कौशिक खूंटी पहुंचे और एसपी मनीष टोप्पो समेत गठित जांच टीम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली. इस दौरान हत्या के कारणों से जुड़े तमाम संभावनाओं को खंगाला गया.



कई लोगों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ

मनोज कौशिक ने ईटीवी भारत को बताया कि हत्याकांड की जांच हर एंगल की जा रही है. एसपी के निर्देश पर जांच टीम का भी गठन किया जा चुका है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा और हत्याकांड में शामिल लोग सलाखों के पीछे होंगे. अभी तक की जानकारी के मुताबिक दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया है. इसमें खूंटी, सायको, मारंगहादा और मुरहू थाना प्रभारियों सहित कुल 10 से 12 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया है.