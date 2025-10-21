ETV Bharat / state

पलामू में पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीद जवानों को किया याद, आईजी और एसपी ने दी श्रद्धांजलि

पलामू में पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर शहीद जवानों को आईजी और एसपी ने याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.

Zonal IG saluting martyred soldiers
शहीद जवानों को सैल्यूट करते जोनल आईजी (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 21, 2025 at 10:17 AM IST

पलामू: पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर शहीद जवानों को याद किया गया. पलामू पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिंह, पलामू एसपी एसपी रीष्मा रमेशन ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके नाम पर दीप प्रज्वलित किया. दरअसल झारखंड गठन के बाद, पलामू जिला बल में तैनात 25 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं.

जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा (Etv bharat)

2024-25 में 191 जवान शहीद

वहीं 2025 के सितंबर महीने में पलामू के दो जवान नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए थे. 2024-25 में पूरे देश में 191 जवान शहीद हुए हैं. सभी जवानों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान जोनल आईजी एवं पलामू एसपी ने शहीद के परिजनों को सम्मानित किया एवं उनके समस्याओं को भी सुना.

इस दौरान एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, डीएसपी राजेश यादव, राजीव रंजन, प्रभारी सार्जेंट मेजर सुरेश राम, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे.

पुलिस संस्मरण दिवस पर सही जवानों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं. 1959 में चीन सीमा पर एक डीएसपी सहित 10 शहीद हुए थे: शैलेंद्र कुमार सिन्हा, जोनल आईजी

जोनल आईजी ने बताया कि सभी गस्त पर थे. इसी दौरान चीन के हमले में सभी शहीद हो गए. इसी घटना की याद में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है. जोनल आईजी ने बताया कि जवानों की शहादत एवं वीरता को याद रखने के लिए संस्मरण दिवस मनाया जाता है.

