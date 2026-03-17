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सीएम आवास पर दावत-ए-इफ्तार: मुख्यमंत्री ने लोगों को दी रमजान की मुबारकबाद

रांची के मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया.

Iftar party organised at CM residential complex in Ranchi
सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 17, 2026 at 8:45 PM IST

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रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आज मंगलवार को माह-ए-रमजान के अवसर पर कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया. इस अवसर पर रोजेदारों सहित विभिन्न धर्मों, समुदायों एवं वर्गों के गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अन्य लोग बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए.

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान का पाक महीना आपसी सौहार्द, भाईचारा एवं समरसता का संदेश देता है. यह पर्व हमें एक-दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है. माह-ए-रमजान हमसभी को त्याग, तपस्या, करुणा और मानव सेवा के लिए प्रेरित करता है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समस्त राज्य वासियों की सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं उन्नति की कामना करते हुए रमज़ान की मुबारकबाद दी.

रांची के मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन (ETV Bharat)
Iftar party organised at CM residential complex in Ranchi
दावत-ए-इफ्तार में शामिल मंत्री और विधायक (ETV Bharat)

कल्पना सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने मांगी दुआ

सीएम आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में आम से लेकर खास लोग शामिल हुए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी सह विधायक कल्पना सोरेन सहित आमंत्रित अतिथियों ने सामूहिक दुआ में शामिल होकर राज्य की सुख-समृद्धि, खुशहाली, प्रगति, आपसी भाईचारे एवं स्नेह के लिए अल्लाह-ताला से दुआ मांगी. मौके पर उपस्थित विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के लोगों की उपस्थिति ने सामाजिक एकता तथा सद्भाव की मिसाल पेश की. रोजेदारों ने नमाज अदा कर समाज, राज्य एवं देश में अमन-चैन तथा खुशहाली के लिए दुआएं मांगी.

Iftar party organised at CM residential complex in Ranchi
सीएम आवास पर दावत-ए-इफ्तार (ETV Bharat)
Iftar party organised at CM residential complex in Ranchi
सीएम आवास में इफ्तार पार्टी (ETV Bharat)

इस इफ्तार पार्टी में वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मंत्री हफीजूल हसन, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री सुदिव्य कुमार, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो सहित सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

Iftar party organised at CM residential complex in Ranchi
सीएम आवास पर दावत-ए-इफ्तार का आयोजन (ETV Bharat)

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इफ्तार पार्टी में कई लोग शामिल
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