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वाराणसी गंगा में इफ्तार पार्टी; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह और की जमानत की मंजूर

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में पवित्र गंगा नदी में इफ्तार पार्टी आयोजित करने, मांसाहारी भोजन खाने और हड्डियां व खाने का कचरा नदी में फेंकने के छह अन्य आरोपियों दानिश सैफी, नूर इस्लाम, आमिर कैफ़ी, महफूज आलम, मोहम्मद अहमद एवं मोहम्मद अव्वल की जमानत मंजूर कर ली. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल ने इसी अपराध में आठ आरोपियों की जमानत होने पर उन्हीं शर्तों के साथ दिया है.

इससे पहले गत 15 मई को कुछ आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों ने अपने प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा किए गए कृत्यों के लिए माफी मांगी है. याचियों ने कहा था कि वे और उनके परिवार सामाजिक स्तर पर लगे आरोपों के लिए सभी से ईमानदारी से खेद व्यक्त करते हैं और पीड़ा महसूस करते हैं.

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के हलफनामे के पैरा 14 में किए गए कथन दर्शाते हैं कि वे अपने कृत्यों के लिए खेद व्यक्त कर रहे हैं और उनके परिवारों को भी समाज को हुई पीड़ा पर खेद है. कोर्ट यह भी समझती है कि आपराधिक मामले में अभियोजन का सामना करते समय जेल में बंद व्यक्ति की ओर से हलफनामा देने वाले व्यक्ति द्वारा अपराध की स्पष्ट स्वीकृति नहीं की जा सकती और जमानत देते समय अपराध की स्वीकृति आवश्यक नहीं है.

आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी की यह आशंका कि इफ्तार पार्टी का आयोजन, वीडियो का अपलोड होना और धार्मिक विद्वेष पैदा करने के लिए उसका इस्तेमाल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, कोर्ट की राय में जांच बाधित नहीं होगी और आरोपियों को जेल में आगे हिरासत में रखे बिना भी उक्त जांच जारी रह सकती है.