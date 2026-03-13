लखनऊ: इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव, बोले गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल
भारत की यही खूबसूरती है, अलग-अलग मजहब के लोग एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर भाईचारे का संदेश देते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 9:01 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए. यह इफ्तार सपा नेता सलाहुद्दीन सिद्दीकी की ओर से हजरतगंज स्थित मोती महल लॉन में आयोजित की गई थी. कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, धर्मगुरु और विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं. इफ्तार कार्यक्रम में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी शामिल हुए.
इफ्तार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि सलाहुद्दीन सिद्दीकी ने ऐतिहासिक इफ्तार का आयोजन किया है, जहां समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग एक साथ बैठे थे. उन्होंने कहा कि भारत की खूबसूरती यही है कि सारे लोग एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर भाईचारे का संदेश देते हैं. होली और ईद जैसे त्योहार देश की गंगा-जमुनी संस्कृति को मजबूत करती है.
गैस सिलेंडर और महंगाई पर सरकार को घेरा: अखिलेश यादव ने पेट्रोल-डीजल और गैस के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि मौजूदा संकट देश की विदेश नीति की विफलता का परिणाम है. युद्ध किसी के हित में नहीं होता, भारत को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए थी जिससे युद्ध की स्थिति पैदा ही न हो. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संकट के समय भी मुनाफाखोरी कर रही है. गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कतों का जिक्र करते हुए, कहा कि लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, सरकार को पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध कराकर लोगों को संकट से बाहर निकालना चाहिए.
बदायूं की घटना पर उठाए सवाल: बदायूं में हुई हत्या की घटना पर अखिलेश यादव ने कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीड़ितों ने पहले भी पुलिस को धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई.
संभल डीएसपी के बयान पर नाराज़गी: संभल डीएसपी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उनका कहना था कि ऐसे बयान सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाते हैं.
आलू किसानों का मुद्दा उठाया: आलू किसानों की स्थिति पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज और फर्रुखाबाद का आलू देश में सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही.
फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा पर चिंता: वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला को लेकर दिए बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि वे देश के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए.
ग्रीन कॉरिडोर पर टिप्पणी: लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना पर उन्होंने कहा कि शहर के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमेशा लखनऊ के विकास के लिए प्रयास करते हैं. अगर सरकार पूरा सहयोग करे तो ट्रैफिक की समस्या कम हो सकती है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ के विकास के लिए कई योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन इसके लिए सरकार और प्रशासन का समन्वय जरूरी है.
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