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गंगा में इफ्तार विवाद: माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों को दी जमानत

कोर्ट ने कहा- गंगा सिर्फ हिंदुओं ही नहीं, पूरे देश की आस्था की प्रतीक.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 5:14 PM IST

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प्रयागराज: बनारस में गंगा की बीच धारा में इफ्तार पार्टी करने और मांसाहारी भोजन करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आठ आरोपियों को जमानत दे दी है. आरोपियों ने हलफनामा दाखिल कर माफी मांगी और कहा कि वे अपने कृत्य के लिए शर्मिंदा हैं तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे. इस आश्वासन को आधार मानते हुए कोर्ट ने राहत प्रदान की.

मामला मार्च 2026 में उस समय चर्चा में आया था, जब रमज़ान के दौरान वाराणसी के पंचगंगा घाट के पास नाव पर इफ्तार करते हुए कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. आरोप था कि नाव में मांसाहारी भोजन किया गया और उसके अवशेष गंगा में फेंके गए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.

न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल ने मोहम्मद आजाद अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल अफरीदी, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद अनस की जमानत याचिका मंजूर की. वहीं न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मोहम्मद समीर, मोहम्मद अहमद रजा और मोहम्मद फैजान को जमानत दी.

सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अदालत में शपथपत्र दाखिल कर कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना आहत करना नहीं था. साथ ही यह भी बताया गया कि किसी भी आरोपी का आपराधिक इतिहास नहीं है. दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता से जुड़े कई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया.

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि गंगा केवल हिंदुओं की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था का प्रतीक है और हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी को भी गंगा को अपवित्र करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आरोपियों के माफीनामे और अंडरटेकिंग को देखते हुए उन्हें जमानत दी जा रही है.

इस मामले में कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले एसीजेएम कोर्ट और वाराणसी की सेशन कोर्ट सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थीं. निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रथमदृष्टया सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने की मंशा को दर्शाता है.

एफआईआर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत पर कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी. आरोपियों पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस जांच में यह भी आरोप सामने आया था कि नाव संचालक को धमकाकर नाव गंगा में ले जाई गई थी.

फिलहाल छह अन्य आरोपियों दानिश सैफी, नूर इस्लाम, आमिर कैफी, महफूज आलम, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अव्वल की जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी बाकी है.

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