16 हफ्ते की ऑन जॉब ट्रेनिंग पर छत्तीसगढ़ पहुंचे भारतीय वन सेवा के अधिकारी, सीएम ने दी ये सलाह
भारतीय वन सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को बस्तर, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव, कटघोरा और जशपुर में पदस्थ किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 14, 2026 at 12:48 PM IST
रायपुर: चार महीने के ट्रेनिंग पर पहुंचे भारतीय वन सेवा के 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मंत्रालय महानदी भवन में सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. सीएम साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में नियुक्ति होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. प्रशिक्षु अधिकारियों में छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं दंतेवाड़ा जिले के दो अधिकारी भी शामिल हैं.
आईएफएस अधिकारियों को सीएम की सलाह
प्रशिक्षु अधिकारियों से चर्चा करते हुए साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है. यहां न सिर्फ समृद्ध वन्य जीवन है बल्कि वनों से हमारे बहुसंख्यक लोगों की आजीविका और सामाजिक जीवन जुड़ा हुआ है. इसीलिए छत्तीसगढ़ में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं.
मुख्यमंत्री को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी श्रीनिवास राव ने बताया कि भारतीय वन सेवा के 06 अधिकारियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून से 16 सप्ताह की ऑन जॉब ट्रेनिंग पर छत्तीसगढ़ भेजा गया है. इन्हें राज्य के वन मंडल बस्तर, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव, कटघोरा और जशपुर के अंतर्गत पदस्थ किया गया है. यह प्रशिक्षण 05 जनवरी से 25 अप्रैल 2026 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत अधिकारी वन सेवा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जमीनी स्तर पर जान पाएंगे.
इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, विधायक भैयालाल राजवाड़े, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना, मुख्य वन संरक्षक रायपुर मणि वासगन एस और प्रशिक्षु अधिकारी अक्षय जैन, कुणाल मिश्रा, एम जालिंदर यादव, पारख सारदा, प्रीति यादव, यशस्वी मौर्या उपस्थित रहे.